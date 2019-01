Jako AG - Teamplayer gesucht

× Erweitern Jako Azubi

Wer auf der Suche nach einem sportlichen Arbeitgeber ist, der kann seine Karriere bei der Jako AG in Mulfingen-Hollenbach starten. Der Sportartikelhersteller sucht für das Jahr 2019 noch Azubis im Bereich Logistik. Jako hat sich auf die Ausstattung von Mannschaften spezialisiert. In der Fußball-Bundesliga rüstet das unternehmen Bayer 04 Leverkusen, Hannover 96 und ab der kommenden Saison den VfB Stuttgart aus. Weltweit spielen mehr als 100.000 Mannschaften in den Trikots der hohenloher Firma.

Jako Azubis schätzen die familiäre Arbeitsatmosphäre unter dem Motto »We are Team« und die moderne Infrastruktur im Firmensitz Jako Teamcenter. Während der Ausbildung arbeiten sie in verschiedenen Abteilungen. So lernen alle Azubis zahlreiche Abläufe im Unternehmen kennen. Lukas Häberlein hat vor kurzem seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen. Er sagt: »Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. Am besten gefällt mir das Gabelstapler fahren und die Arbeit mit den vollautomatischen Robotern am Autostore. Wir sind hier ein echtes Team. Wie eine Fußballmannschaft, in der jeder jedem hilft. Das macht vieles einfacher.«

Der Firmensitz ist mit seinem neu erbauten, hochmodernen Logistik- und Verwaltungsgebäude das optimale Spielfeld für Berufsstarter. 99 Prozent der Jako Azubis starten nach der Ausbildung im Unternehmen durch und werden übernommen.

Diese Ausbildungsplätze sind noch frei: Fachkraft für Lagerlogistik und Fachlagerist. Hier lernt man alles rund um die Lagerlogistik. Nach der Annahme der Teamsportausrüstung kümmert man sich um die sachgerechte Lagerung. Die Ausbildung zum Fachlageristen dauert zwei Jahre. Bei der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik absolviert man noch ein drittes Lehrjahr, in dem betriebswirtschaftliche Themen in den Fokus rücken.

Auf den Berufsinfomessen in Mulfingen am 19. Januar und in Künzelsau am 26. Januar sind Mitarbeiter des Jako Teams und Auszubildende persönlich vor Ort. Sie nehmen sich Zeit für jeden Interessenten, um alle Fragen ausführlich zu beantworten.

JAKO AG, Amtstraße 82, 74673 Mulfingen

Fon: 07938-90630, www.jako.de/jobs