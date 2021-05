Die erfolgreiche Job-Börse der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG ist wieder digital.

Bei der »Job-Börse Click it!« haben Schülerinnen und Schüler fast zwei Monate Zeit, die passende Ausbildungs- oder Weiterbildungsmöglichkeit bei einem Unternehmen oder einer Institution in der Region zu finden.

Unter www.clickit-job.de präsentieren sich vom 5. Mai bis zum 30. Juni 2021 rund 80 Aussteller. Die Unternehmen, Behörden, Innungen und (Hoch-)Schulen stellen ihre vielseitigen Ausbildungsangebote zur Wahl. Die Bandbreite reicht dabei von kaufmännischen und sozialen über gewerbliche und technische Berufe, bis hin zu Studienplätzen. Damit die Jugendlichen schneller fündig werden, sind die Such- und Filtermöglichkeiten der »Job-Börse Click it!« überarbeitet worden. Die Interessenten können beispielsweise nach der Art des Angebots suchen (Ausbildungsberuf, Schule oder Studium) oder den Standort eingrenzen. Selbstverständlich erhalten die Suchtreffer Informationen über das jeweilige Unternehmen bzw. die jeweilige Institution mit allen angebotenen Stellen.

Foto: VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG

Während es in der Zeit vor Corona Dutzende Ausbildungsmessen in der Region gab, findet derzeit keine in Präsenz statt. Dabei ist eine möglichst frühzeitige Berufsorientierung wichtig: Beim genaueren Hinsehen entpuppen sich scheinbare Traumberufe als nicht ganz passend und andere, interessante Ausbildungswege rücken stattdessen in den Fokus. Darum sind nach wie vor fundierte Informationen die beste Voraussetzung bei der erfolgreichen Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ziel der »Job-Börse Click it!« ist es, Jugendliche und Unternehmen bzw. Institutionen zusammenzubringen und einen ersten Kontakt herzustellen. Das ist mit dem digitalen Konzept der VR Bank auch gelungen: Letztes Jahr wurden in gut zwei Wochen rund 15.300 Seitenaufrufe erfasst.

Ein besonderes Highlight der »Job-Börse Click it!« in diesem Jahr sind die drei Talkrunden: »Recruiting während der Pandemie« ab Mittwoch, 5. Mai 2021, »Digitale Bewerbungen – Herausforderungen 2021« ab Donnerstag, 27. Mai 2021 und »Digitalisierung im Handwerk« ab Donnerstag, 17. Juni 2021. Die Talkrunden sind jeweils ab 15 Uhr online.

Durch ihr regionales Engagement möchte die VR Bank auch in schwierigen Zeiten Jugendlichen und Unternehmen bzw. Institutionen ein Forum bieten und das gegenseitige Kennenlernen unterstützen. Wer hier eine Ausbildungs- und später eine Arbeitsstelle findet, bleibt in der Region und stärkt sie dadurch.

»Job-Börse Click it!«, Mittwoch, 5. Mai bis Mittwoch, 30. Juni 2021, www.clickit-job.de