Jobben über die Festtage lohnt sich

× Erweitern Foto: pxhere Weihnachtsjobs Brezelverkauf auf dem Weihnachtsmarkt.

Wer auf der Suche nach einem Job ist, hat in der Adventszeit, über Weihnachten, zwischen den Jahren und zu Silvester eine große Auswahl. Ob in der Gastronomie und Hotellerie oder im Kulturbetrieb, auf Messen oder im Privatbereich (z.b. Babysitting) - überall werden flexible Aushilfen gesucht.

Für die Weihnachtsmärkte im Land sind Allrounder gefragt, die vor allem in den Abendstunden und an den Wochenenden einsatzbereit sein sollten. Von Einräumen und Auffüllen der Stände bis zum Verkauf werden hier Mitarbeiter gebraucht. Theater, Konzert- und Veranstaltungshallen, aber auch Kinos brauchen zusätzliches Personal für Garderoben, für den Kassenbetrieb, für den Einlass oder zum Platzanweisen. Im Hotel- und Gastronomiegewerbe wird vom Barbetrieb bis zum Sternerestaurant, vom Festzeltbetrieb bis zur Weinstube, vom Hotelempfang bis zur Portierstätigkeit nach geeigneten Mitarbeitern gesucht. Ob hinter der Theke als Barkeeper, mittendrin als Abräumer oder als Cash-Kellner, die Möglichkeiten sind vielfältig.

× Erweitern Foto: Pixabay Weihnachtsjobs Aushilfe in der gehobenen gastronomie.

Bundesweit werden händeringend Servicekräfte für die großen Silversterpartys gesucht. Hier sollte sich nur bewerben, wer schon erfahrung im Service hat, belastbar ist und gut unter Zeitdruck arbeiten kann. Aber auch im Pflegebereich ist zusätzliches Personal über die festliche Zeit dringend erforderlich. Ob in Pflege- und Seniorenheimen, in Krankenhäusern, in Tagespflegeeinrichtungen, in Altenclubs oder Privathaushalten wird Unterstützung gebraucht.

Wer sich informieren möchte, findet jede Menge Angebote in den Stellen- und Jobbörsen sowie auf Studentenportalen. Voraussetzung sind ein Mindestalter von 18 Jahren und der freundliche Umgang mit Kunden, Gästen und Besuchern. Die Bezahlung ist in den meisten Fällen gut bis sehr gut.