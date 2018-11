Jobcafé Bustour durch Heilbronn und Unternehmensbesuche am 27. November

Was sind die Besonderheiten des Wirtschaftsstandortes Heilbronn? Welche Branchen sind hier stark vertreten? Interessierte internationale Fachkräfte sind am Dienstag, den 27. November von 13:30-19:00 Uhr eingeladen, an einer Bustour durch Heilbronn und einem Unternehmensbesuch teilzunehmen und so einen besonderen Einblick in den Wirtschaftsstandort Heilbronn zu bekommen.

Zusammen mit der Agentur für Arbeit Heilbronn, der Stadt Heilbronn und der Hochschule Heilbronn unternimmt das Welcome Center Heilbronn-Franken eine Bustour durch Heilbronn bei dem die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer interessante Fakten über die Stadt und ihre Wirtschaft erfahren können.

Die Tour startet an der Agentur für Arbeit Heilbronn, Rosenbergstraße 50 in Heilbronn. Neben einem Überblick durch die Bustour gibt es auch einen Einblick in die Läpple AG und im Anschluss an die Bustour werden sich in der Innovationsfabrik Heilbronn zwei weitere Unternehmen vorstellen - Spedition Schmidt und eSpring Group. Hierbei können die Teilnehmenden auch Kontakte in Richtung Arbeitseinstieg knüpfen.

Für die „Bustour durch Heilbronn“ am 27. November wird um eine Anmeldung an j.heinnickel@heilbronn-franken.com gebeten.