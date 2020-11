Johannes-Diakonie – Stark für den Jobstart

Pflegeprofis und andere Fachkräfte sozialer Fachrichtungen sind gefragt wie nie. Trotzdem gelingt der Einstieg in einen sozialen Beruf nur mit einer hochwertigen Ausbildung. Die Johannes-Diakonie bietet hier viele Möglichkeiten. Die Fachschule für Sozialwesen in Neckarbischofsheim bildet junge Menschen in Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz aus und bereitet intensiv auf die Begleitung von Menschen mit Behinderung vor.

Nach erfolgreichem Abschluss reichen die Tätigkeiten von ambulanten Diensten über gemeinschaftliche Wohnangebote und Kliniken bis hin zur Karriere als Führungskraft. An den Berufsfachschulen für Pflege und Altenpflege in Mosbach werden angehende Pflegefachkräfte ausgebildet. Beide Schulen gehören zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie. Für die praktische Ausbildung stehen in Wohnangeboten, Werkstätten und Kliniken der Johannes-Diakonie Plätze zur Verfügung.

Auch wer sich mit einem dualen Studium fit für den Beruf machen möchte, ist in der Johannes-Diakonie richtig. Im Unternehmen werden regelmäßig sozial- oder wirtschaftswissenschaftliche Studienplätze ausgeschrieben. Und ob Ausbildung oder Studium: Auch nach erfolgreichem Berufsabschluss haben Nachwuchskräfte in der Johannes-Diakonie viele Möglichkeiten, sich beruflich weiter zu entwickeln. Mehr Informationen zu Karrierechancen in der Johannes-Diakonie und aktuelle Stellenangebote gibt es unter: www.starkfürmenschen.de.

