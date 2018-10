× Erweitern Foto: Johannes Diakonie Johannes Diakonie Für den Start in einen sozialen Beruf gibt es bei der Johannes-Diakonie viele Möglichkeiten.

»Mein schönster Moment in der Johannes-Diakonie war immer, wenn ich von den Werkstatt-Beschäftigten begrüßt wurde.« So bringt eine Studentin ihre Arbeit in der Johannes-Diakonie auf den Punkt. Jahr für Jahr beginnen in dem sozialen Dienstleistungsunternehmen mit rund 3000 Mitarbeitenden junge Menschen mit einem dualen Studium und machen sich so fit für den Berufsstart.

Doch die Johannes-Diakonie bietet noch jede Menge weiterer Möglichkeiten für einen gelingenden Jobeinstieg. Für viele steht am Anfang ein Praktikum. Die Palette reicht vom Schnuppertag über Praktika zur beruflichen Orientierung bis zu Ausbildungspraktika. In Wohngruppen, Werkstätten, Kliniken, Schulen, Kindergärten, im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo sowie im Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg gibt es Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst oder für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Wer sich mit einer Ausbildung Zukunftschancen eröffnen möchte, ist zum Beispiel an den Fachschulen der Johannes-Diakonie richtig. In der Berufsfachschule für Altenpflege in Mosbach können sich Inhaber von mittleren Bildungsabschlüssen für die dreijährige Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Altenpfleger/in bewerben. Außerdem wird eine einjährige Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/ in angeboten. An der Fachschule für Sozialwesen in Neckarbischofsheim sind Abschlüsse in den Fächern Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz möglich. Und auch nach erfolgreichem Berufsabschluss haben Nachwuchskräfte in der Johannes-Diakonie viele Möglichkeiten, sich beruflich weiter zu entwickeln.

Johannes-Diakonie Mosbach, Neckarburkener Straße 2-4, 74821 Mosbach

www.johannes-diakonie.de/jobs-karriere