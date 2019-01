× Erweitern Johannes Diakonie

Die Johannes-Diakonie begleitet mehrere tausend Menschen mit Unterstützungsbedarf an rund 30 Standorten in Baden-Württemberg. 1880 wurde die Einrichtung gegründet und hat sich bis heute sukzessive zu einem modernen sozialen Dienstleistungsunternehmen mit vielseitigen Angeboten entwickelt.

Die Leistungen im Bereich Behindertenhilfe reichen von stationärem und ambulantem Wohnen über Arbeit und Beschäftigung bis hin zu Schulen und Offenen Hilfen. Hinzu kommen Kliniken und weitere medizinische Einrichtungen sowie Angebote der Jugend- und Altenhilfe. Das Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg ermöglicht jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf eine Ausbildung in rund 30 Berufsrichtungen. Die Bildungs- Akademie der Johannes-Diakonie stellt jedes Jahr ein breites Programm mit Fortund Weiterbildungsangeboten für Fach- und Führungskräften zusammen. »Zu uns kommen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen«, sagt Andreas Lang, Pressesprecher der Johannes-Diakonie. »Das macht unser Unternehmen so vielseitig und die Arbeit hier so spannend.«

Die Johannes-Diakonie beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu zählen Heilerziehungspfleger und -helfer, Pflegekräfte, Erzieher, Pädagogen, Ärzte, Psychologen, Therapeuten, aber auch Betriebswirte, Handwerksmeister und andere Berufsgruppen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung in sozialen Berufen. »An der Fachschule für Sozialwesen unserer Bildungs- Akademie werden zum Beispiel staatlich geprüfte Heilerziehungspfleger und Heilerziehungshelfer ausgebildet«, so Andreas Lang. Die Fachschule für Sozialwesen mit Sitz in Neckarbischofsheim verantwortet zudem das Projekt »Inklusive Bildung Baden-Württemberg«, bei dem Menschen mit Behinderung zu Hochschuldozenten ausgebildet werden. Zur Johannes-Diakonie gehört auch die Berufsfachschule für Altenpflege in Mosbach. Dort erwerben Jahr für Jahr mehrere Dutzend

Schüler einen Abschluss in einem stark gefragten Pflegeberuf. Zusätzlich arbeitet die Johannes-Diakonie in verschiedenen dualen Studiengängen mit mehreren Hochschulen zusammen und stellt für deren Studenten Praxisplätze zur Verfügung. Die Johannes-Diakonie hat zwar ihren Sitz in Mosbach.

Doch dem Gedanken der Inklusion folgend liegt der Fokus verstärkt auf der Entwicklung kleinräumiger und gemeindenaher Angebote. Daher baut die Johannes-Diakonie neben den bestehenden auch neue Standorte in vielen Städten und Gemeinden Baden-Württembergs auf mit dem Ziel, sich ganz im Sinne der Inklusion vor Ort stark für Menschen zu machen.

