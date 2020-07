Josef-Schwarz-Schule: Wachstum und digitales Lernen

Die seit 2012 in Betrieb genommene bilinguale, deutsch-englische, Josef-Schwarz-Schule (kurz: JSS) in Erlenbach wächst weiter: Eine weitere Grundschule startet ab Herbst in Heilbronn und verdoppelt das Angebot für Grundschulplätze an der JSS. Die JSS eröffnet am 14. September 2020 einen zweiten Interimsschulstandort mit drei 1. Klassen auf dem Bildungscampus in Heilbronn.

Die international orientierte Ganztagesschule folgt dem immersiven Bildungskonzept auf Deutsch und Englisch ab dem Vorschulalter mit fünf Jahren und reicht derzeit bis zur 8. Klasse der gymnasialen Oberstufe. Mit deutschen und englischen Muttersprachlern tauchen die Kinder spielerisch in beide Sprachen ein und erreichen ein nahezu muttersprachliches Niveau.

Einen festen Bestandteil im Schulalltag der JSS bilden auch die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und die Ausbildung der Medienkompetenz. So haben alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu Laptops und Tablets. Die bereits im Schulalltag der Grundschule integrierte App SeeSaw erleichterte in der Corona-Zeit das Distance Learning von zuhause. Über die App konnten Lernvideos verschickt, Klassen-Videokonferenzen oder Einzelcoachings via Videocall organisiert werden. Kinder, denen das E-Learning schwerer fiel, wurden von Anfang an parallel begleitet. Auch in der Sekundarstufe 1 ist in der Zeit von Corona keine Unterrichtsstunde ausgefallen. Dank der vielen Räumlichkeiten und einer sehr guten Organisation konnten Schülerinnen und Schüler der JSS Secondary und Primary School seit dem 29. Juni wieder vollzählig und ohne Blockunterricht in der Schule lernen.

Als staatlich anerkannte Ersatzschule orientiert sich die JSS am Bildungsplan Baden-Württembergs, ergänzt um internationale Elemente. Durch die einkommensabhängigen Elternbeiträge kann sich jeder Interessent anmelden. Stehen freie Plätze zur Verfügung, werden auch Quereinsteiger-Kinder in Klasse 1 aufgenommen, die noch nicht in der Vorschule der JSS gestartet sind.

Die Expansion ist in vollem Gange: Die JSS baut gerade gemeinsam mit der Dieter Schwarz Stiftung am Heilbronner Modellquartier Neckarbogen den finalen Standort Heilbronn. Hier sollen bereits ab 2022 die gymnasiale Oberstufe und voraussichtlich ab 2024 auch die Eingangsstufe und alle Grundschulklassen aus Heilbronn gemeinsam unterrichtet werden.

Am 10.11.2020 um 18:30 Uhr sind interessierte Eltern herzlich dazu eingeladen, die Grundschule mit Vorschule der JSS in Erlenbach beim Infoabend kennenzulernen. Interessierte werden gebeten, sich sich hierfür auf der Webseite der Josef-Schwarz-Schule anzumelden.

Ebenso bietet die Josef-Schwarz-Schule gemeinsam mit der aim, dem Haus der Familie und der Erzieherakademie Heilbronn auf dem Bildungscampus in Heilbronn am Sonntag, den 15.11.2020 mit ihrem Open Day von 12 - 16 Uhr Eltern und Kindern die Möglichkeit, die Lernangebote der Eingangsstufe und der Grundschule kennenzulernen. Weitere Informationen dazu gibt es online.

Josef-Schwarz-Schule

Georg-Ohm-Straße 15, 74235 Erlenbach

Fon: 07132-4884980

www.josef-schwarz-schule.phorms.de