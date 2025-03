Jugendamt Stuttgart: Pädagogik.Stipendium.Stuttgart

Die Fachleute des Jugendamtes informieren, beraten und unterstützen Familien, Alleinerziehende, Kinder, Jugendliche und Alleinstehende in vielen Fragen des Alltags und vermitteln notwendige Hilfen. Für alle, die Teil dieses Teams werden möchten, bietet das Jugendamt Stipendien für die Ausbildung an.

Das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart vergibt Stipendien für verschiedene Qualifikationen zur pädagogischen Fachkraft. Gefördert werden Fachschüler/-innen, die eine klassische Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/-in, eine klassische Ausbildung zur staatlich anerkannten Sozialpädagogischen Assistenz oder das Berufskolleg für Sozialpädagogik absolvieren. Das Stipendium richtet sich unabhängig des Jugendamtes an alle Fachschüler/-innen der Region Stuttgart. Das Stipendium ist mehr als nur finanzielle Unterstützung – es ist eine Einladung, die Vision für seine eigene Zukunft weiter zu entfalten. Das Jugendamt Stuttgart weiß, dass der Weg in der Schulzeit oft steinig sein kann. Das Stipendium hilft dabei, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Dafür wird eine monatliche Förderung während der Zeit an der Fachschule für Sozialpädagogik (Unter- und Oberkurs) angeboten. Sie beträgt monatlich 200 Euro. Für eine Bewerbung benötigt man einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, das letzte Zeugnis der allgemeinbildenden Schulen und wenn dieser bereits vorliegt, den Schulvertrag. Für den Beginn der Auszahlung ist das Datum des Bewerbungseingangs maßgeblich. Egal, ob es um das Stipendium oder den Bewerbungsprozess geht - bei allen Fragen ist das Jugendamt Stuttgart für die Bewerbenden da. Wer sich vorab informieren möchte, weitere Fragen hat, oder vielleicht auch mehr zu den weiteren Ausbildungsangeboten des Jugendamts wissen möchte, kann sich einfach per Mail an stipendium.jugendamt@stuttgart.de melden.

Jugendamt Stuttgart

Wilhelmstraße 3 · 70182 Stuttgart

stipendium.jugendamt@stuttgart.de

paedagogen.stuttgart.de/karriere/ausbildung