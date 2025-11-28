Jugendvollzugsanstalt Adelsheim: Teil des Teams werden

Die JVA Adelsheim ist mit 417 Haftplätzen eine der größten Jugendstrafanstalten Deutschlands. Sie fungiert als zentrale Jugendvollzugsanstalt des Landes Baden-Württemberg und ist für die Aufnahme aller männlichen Gefangenen zwischen 14 und 24 Jahren zuständig, die zu Jugendstrafen verurteilt wurden. Darüber hinaus wird in der Anstalt die Untersuchungshaft an jungen Gefangenen aus den Landgerichtsbezirken Mannheim, Heidelberg, Heilbronn und Mosbach vollzogen. Die JVA Adelsheim arbeitet mit zwei Einrichtungen des Vollzugs in freien Formen in Creglingen und Leonberg zusammen, in denen jeweils bis zu 15 Gefangene untergebracht werden können.

Die Hauptaufgabe der JVA Adelsheim besteht darin, junge Gefangene zu erziehen und sie zu befähigen, ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dies geschieht durch eine Vielzahl an verschiedenen Programmen und Maßnahmen, die sowohl die Betreuung und Behandlung als auch den schulischen und beruflichen Bereich umfassen. Auch Sucht- und Schuldenproblematiken werden bearbeitet. Zur JVA Adelsheim gehört auch die Außenstelle Mosbach, in der bis zu 17 Gefangene als Freigänger im offenen Vollzug untergebracht werden können. Ein interdisziplinäres Team von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bestehend aus 178 Bediensteten im Allgemeinen Vollzugsdienst, 54 im Werkdienst, 31 im Verwaltungsdienst, 3 Jurist*innen in der Anstaltsleitung, 11 Lehrer*innen, 13 Sozialarbeiter*innen, 6 Psychologen*innen, 3 Seelsorgern, einer Freizeitpädagogin und 2 Kriminologen, arbeiten gemeinsam am Ziel des Jugendvollzuges. Zudem ergänzen Neben- und Ehrenamtliche das Team der JVA.

Jugendvollzugsanstalt Adelsheim, Dr.-Traugott-Bender-Straße 2, 74740 Adelsheim, Fon: 06291-280, www.jva-adelsheim.de, www.justiz.bw.de