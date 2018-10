× Erweitern Kaco GmbH

Die KACO GmbH + Co. KG, ein Unternehmen mit langer Tradition, gibt es bereits seit 1914. KACO produziert anspruchsvolle dynamische Dichtsysteme in höchster Qualität und ist für den europäischen (Deutschland, Österreich, Ungarn), amerikanischen (USA) und den asiatischen Markt (China) zuständig. Im August hat Kaco seinen Firmensitz komplett nach Kirchardt verlegt. Dort ist nun die Hauptausbildungsstätte für Auszubildende und Studenten.

Im Jahr 2019 werden zirka 26 Auszubildende und duale Hochschüler im kaufmännischen und im gewerblich technischen Bereich ausgebildet. Das Ausbildungsangebot reicht von Mechatroniker über Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker bis hin zu Industriekaufleuten. Hinzu kommen die Studenten der dualen Hochschule in Mosbach und Stuttgart in den Studiengängen Mikrosystemtechnik und Informatik. Maschinenbau und Mechatronik werden zudem an der Hochschule Heilbronn angeboten. Am Anfang der Ausbildung steht ein gemeinsamen Ausflug nach St. Michael (Österreich), um das dortige Werk zu besichtigen und sich untereinander besser kennen zu lernen. Auch gehören Aktivitäten zur Teambildung, z.B. der Besuch in einem Kletterpark dazu. Im ersten Monat sind alle Azubis und dualen Hochschüler in der Ausbildungswerkstatt. In dieser Zeit lernen sie einzelne Fertigungsverfahren, die Grundvoraussetzung bei der Bearbeitung von Metall sind, kennen.

Bei Fragen stehen erfahrene Ausbilder mit ihrem Fachwissen zur Verfügung. Bei ordentlichen Leistungen setzt sich die KACO dafür ein, eigene Auszubildende weiter im Unternehmen zu beschäftigen. Bei vielen Ausbildungsmessen können Interessierte direkt mit den Vorgesetzten und Auszubildenden ins Gespräch kommen und erste Kontakte knüpfen.

KACO Gmbh + Co. KG Dichtungstechnik

Industriestraße 19, 74912 Kirchardt

www.kaco.de