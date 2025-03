Karl-Schaude-Stiftung: Mit Herz und Seele dabei

Seit fast 40 Jahren ist die KS-Stiftung mit Herz und Seele in der Pflege engagiert und unterhält mit dem Haus am Wunnenstein in Großbottwar-Winzerhausen im Bottwartal und dem Seniorenlandhaus in Abstatt zwei Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg mit unterschiedlichen Pflegeansätzen. Im Seniorenlandhaus Abstatt sorgt sich die Stiftung mit 38 Pflegeplätzen um unsere älteren, pflegebedürftigen Senioren. Im Haus am Wunnenstein hingegen werden 114 Pflegeplätze angeboten und hauptsächlich chronisch psychisch erkrankte Bewohner betreut. Im März hat die KS-Stiftung ihren Erweiterungsbau mit 26 vollstationären Zimmern und 13 solitären Kurzzeitpflegeplätzen eröffnet und setzt so weiter auf Wachstum. Wer frisch von der Schule, aus der Elternzeit kommt oder einfach Lust auf was Neues hat, ist hier genau richtig. Geboten wird ein sicherer Ausbildungsplatz mit großem Zukunftspotential, sei es in einer generalistischen, dreijährigen Ausbildung zum Pflegefachmann/-frau, einer einjährigen Ausbildung zum Pflegehelfer, einer Teilzeit-Ausbildung oder als Quereinsteiger.

Karl-Schaude-Stiftung

Neckarwestheimer Str. 24 · 71723 Großbottwar

Tel. 07148-96210 · www.ks-stiftung.de