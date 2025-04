Karriere bei der Stadt Kornwestheim Der Weg in die Zukunft

In Kornwestheim gibt es immer viel zu tun. Die Stadtverwaltung mit mehr als 750 Beschäftigten ist auf der Suche nach Verstärkung. Vielfältige Studien- und Ausbildungsangebote versprechen den perfekten Start in die eigene berufliche Zukunft.

Für alle, die innovativ und engagiert sind und etwas bewegen möchten, ist eine Karriere bei der Stadt Kornwestheim der richtige Startpunkt! Als Stadtverwaltung mit mehr als 750 Beschäftigten versteht die Stadt Kornwestheim sich als modernes Dienstleistungsunternehmen, welches die Bedürfnisse und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt. Unter den vielfältigen Studien- und Ausbildungsangeboten in den Bereichen Verwaltung, Soziales sowie Digital & IT werden Interessierte sicherlich die Ausbildung finden, die am besten zu ihnen passt.

Für einen schnellen, kompetenten und freundlichen Bürgerservice ist die Stadt Kornwestheim auf der Suche nach gut ausgebildeten Nachwuchskräften, die die Zukunft aktiv mitgestalten und engagiert und offen für Neues sind

