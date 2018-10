Karriere in der Logistik

× Erweitern Hans Ihro

Bei der Neuensteiner Spedition IHRO laufen die Verbindungen zu über 200 LKWs zusammen. Logistik heißt immer Bewegung und egal ob Fahrzeuge disponiert werden oder über Lagerabläufe nachzudenken ist, jede Aktion führt zu Güterbewegungen. In der Logistik sind in Deutschland ca. drei Millionen Menschen beschäftigt und ohne Logistiker läuft nichts. Kein Online-Shopping, keine Just-in time-Produktionsversorgung, leere Supermarktregale, selbst die Tankstellen sind ohne Logistiker ohne Funktion. Somit wird deutlich, ohne Logistiker gibt es keinen Nachschub und daher sind Kaufleute für Spedition und Logistik begehrte Fachkräfte in den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen. IHRO behält seine Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung allerdings am liebsten selbst und bietet ihnen nahezu immer einen festen Arbeitsplatz an. Nicht nur Kaufleute können dort ihren beruflichen Weg beginnen! Auch KFZ-Mechatroniker, Berufskraftfahrer oder ein Logistik-Studium – bei IHRO in Neuenstein kann man sich das alles live ansehen und langfristig planen.

Hans Ihro gmbH Hochfeldstr. 9-14, 74632 Neuenstein

Christina Dubak, Fon: 07942-9101-29, www.ihro.de