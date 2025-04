Karrierechancen bei der KSK Ludwigsburg #READYSETKSKLB

Die Kreissparkasse Ludwigsburg ist als Top-Arbeit­geber ausgezeichnet. Kein Wunder, denn hier erwartet alle ein Job, der Spaß macht und jede Menge Abwechslung bietet. Vier Ausbildungen und zwei Duale Studiengänge bieten viele Möglichkeiten für den perfekten Start in die Karriere.

Für alle, die bald den Schulabschluss in der Tasche haben, aufgeschlossen sind und Spaß am Kontakt mit Menschen haben, ist eine Ausbildung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg genau das Richtige. Aktuell bildet die Kreissparkasse Ludwigsburg mehr als 150 junge Menschen aus. Neben einer Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann ist auch ein duales Studium an der DHBW möglich. Für Abiturientinnen und Abiturienten wird zudem eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation angeboten. Nach der Ausbildung gibt es beste Perspektiven! Die Kreissparkasse Ludwigsburg bietet nach der Berufsausbildung vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an: vom Studiengang Bankfachwirt über den Bankbetriebswirt bis hin zu Bachelor- und Masterstudiengängen. Auch Realschüler und Realschülerinnen können innerhalb der Sparkassenorganisation ein Hochschulstudium absolvieren.

Bei Interesse an einem Ausbildungs- oder Studienplatz für September 2025 sollte man nicht lange zögern und sich am besten direkt unter www.ksklb.de/ausbildung bewerben.

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6 · 71638 Ludwigsburg

Ansprechpartnerin: Bianca Giebler-Kroll

Tel.: 07141 148-4018 · bianca.giebler-kroll@ksklb.de

www.ksklb.de/ausbildung