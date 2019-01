Karriere Push mit »Meat & Experts«

× Erweitern JobSelektor Meat & experts

Gemeinsam zum Erfolg: JobSelektor und MORITZ laden am Donnerstag, den 14. März 2019, zum exklusiven Karriere-Booster-Event »Meat & Experts« in den Stuttgarter »The Meat Club« ein. Top-Bonus: Alle Teilnehmer nehmen unentgeldlich an einem der legendären »Meat-Tastings« – Vegetarier genießen frisch zubereitete Antipasti – und an der Verlosung eines Meat Club-Gutscheins im Wert von 75 Euro teil.

»Du suchst einen Job oder kompetente Unterstützung bei deiner Karriereplanung? Oder möchtest deinen Arbeitgeber wechseln? Dann wartet am Donnerstag, den 14. März, ein echt geschmackvoller Abend auf dich.«

Das Personalvermittlungs- und Beratungsunternehmen JobSelektor definiert mit dir an diesem Abend deine Stärken, Schwächen, Talente und Kernkompetenzen. Wir unterstützen dich bei der Jobsuche, deiner Bewerbungsstrategie und mit den aktuellsten Qualifizierungsprogrammen. On top gibt es Einblicke in die modernsten Talenterkennungstools der Branche wie »INSIGHTS MDI«. So zeigt dir das JobSelektor-Team, wie du in der Bewerbungsphase deinen eigenen Wert in den Vordergrund rückst und du erfolgreich Unternehmen deine Alleinstellungsmerkmale präsentierst. Und, ganz wichtig: Unser Anspruch ist eine persönliche, vertrauensvolle und kompetente Beratung.

Als Bewerber kannst du natürlich auch direkt in unserer Jobbörse nach einem Job suchen oder dich initiativ bei JobSelektor bewerben. Aber gerade ein persönliches Beratungsgespräch bietet all die Mehrwerte und Stärken des StartUps JobSelektor. Denn: Unser hochqualifiziertes Experten-Team ermittelt in persönlichen Gesprächen auf Augenhöhe die Kernkompetenzen der Bewerber. Was letztere besonders schätzen: Wir leben unser Motto »Gemeinsam zum Erfolg – Weil es uns um Sie geht!«

Das Gute: Dein erstes Beratungsgespräch kannst du umgehend auf unserem Karriere-Booster-Event vereinbaren – oder sogar gleich im Meat Club in die Tat umsetzen. Erste wichtige Infos erhältst du vor Ort von unseren JobSelektor-Experten, die persönlich anwesend sein werden. Die Teammitglieder werden dir nicht nur spannende Informationen zu deinen Karriereplänen vermitteln, sondern diese auch innerhalb eines attraktiven Workshops anschaulich darlegen. Dieser in das »Meat & Experts«-Event integrierte Workshop behandelt die wichtigen Themen: Kenne ich meinen Wert? Wie erkenne ich meine Werte? Wie stelle ich meine Werte dar? Hebe ich mich von anderen Bewerbern ab? Wie profitiere ich von einem Personalberater/-Vermittler?

Gerne laden wir dich am 14. März 2019 um 19.30 Uhr zu unserem »Meat & Experts«-Event ein. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, schicke bitte eine kurze Mail mit deinen Kontaktdaten und einem Satz zur Frage »Warum möchtest du an ‚Meat & Experts‘ teilnehmen?« an karriere@jobselektor.de.«

× Erweitern Meat Club Stuttgart

»The Meat Club«

Eine Location, die für Lifestyle,Foodtainment und außergewöhnliches Ambiente steht. Gefeiert bei den legendären »Meat & Taste«-Veranstaltungen. Gegründet vom Ex-Feinkost-Böhm-Prokuristen Christian Hartmann und den beidenEx-VfB-Spieler Martin Harnik undDaniel Ginczek.