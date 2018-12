Karriereschmiede MediaMarkt

× Erweitern Media Markt 2018 Ausbildung

Astronaut? Tierpflegerin? Fußballer? Stewardess? Man kann von vielen Berufen träumen. Doch in der Wirklichkeit entscheiden sich die meisten jungen Menschen für eine Ausbildung im Einzelhandel. Was nicht ausschließt, dass es auch dort echte Traumjobs gibt – zum Beispiel bei MediaMarkt. Die Media Märkte in der Region Stuttgart gehören zu den Top-Adressen für Auszubildende. Egal ob Quali, Mittlere Reife oder Abitur: Absolventen aller Schulrichtungen bekommen hier hervorragende Chancen für ihre berufliche Zukunft.

Ausgebildet werden bei MediaMarkt Kaufleute im Einzelhandel und im Büromanagement sowie Verkäufer. Sehr interessant ist außerdem ein duales Studium mit Schwerpunkt Handel an einer Berufsakademie, das mit einem Bachelor abgeschlossen wird. Es besteht aus abwechselnden Theorie- und Praxisphasen und bereitet optimal auf die Führungsaufgaben in einem MediaMarkt vor.

Bei der Wahl des Ausbildungsplatzes sollte man nicht nur darüber nachdenken, welchen Beruf man später ausüben möchte, sondern auch, bei welchem Unternehmen man die besten Zukunftsperspektiven hat. Bei MediaMarkt ist man hier in jeder Hinsicht gut aufgehoben, denn Deutschlands Nummer eins im Elektrofachhandel bietet die Chance, nach erfolgreichem Abschluss eine sichere Festanstellung mit guten Aufstiegsmöglichkeiten zu erhalten. Zur Bewerbung muss man einen guten Schulabschluss vorweisen, Interesse an modernen Elektronikprodukten haben, gut mit Zahlen umgehen können und gerne mit Menschen zu tun haben. Grundsätzlich wichtig sind zudem Engagement und Eigeninitiative.

In der Regel dauert die Ausbildung in den Media Märkten drei Jahre, sie kann für Abiturienten aber auf zwei Jahre verkürzt werden. Generell ist sie sehr praxisorientiert und ermöglicht dadurch einen reibungslosen Übergang ins spätere Berufsleben. Die Auszubildenden nehmen ergänzend zur Berufsschule an internen Schulungsmaßnahmen teil und werden individuell betreut. Jeder MediaMarkt hat zudem einen Ausbildungsbeauftragten, der den Azubis zur Seite steht und ihnen bei den Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen hilft. All dies erhöht die Chancen, direkt nach der Ausbildung von MediaMarkt übernommen zu werden und dort Karriere zu machen. Die Perspektiven sind angesichts der generell positiven Entwicklung im Elektronikfachhandel ausgezeichnet.

Wer den Ehrgeiz hat, beruflich Karriere zu machen, dem stehen bei den Stuttgarter Media Märkten alle Möglichkeiten offen. Ambitionierte Mitarbeiter können zum Abteilungs- und Bereichsleiter aufsteigen und später sogar Geschäftsführer eines eigenen MediaMarkts werden.

Jetzt für das Ausbildungsjahr 2019 bewerben:

Die aktuellen Azubi-Stellen, Studienangebote und der Weg zur Online-Bewerbung finden sich auf www.mediamarkt.de. MediaMarkt freut sich über jede Bewerbung!