Karrierestart – Tipps für Berufseinsteiger

Viele Jobs erfordern Berufserfahrung, die die meisten Berufseinsteiger schlicht noch nicht haben. Hier sollte man nicht zurückschrecken, sondern auf ähnliche ausgeübte Tätigkeiten verweisen. Das können Projekte in der Schule oder Uni, ehrenamtliches Engagament oder bestimmte Hobbies sein. Bevor man seinen Abschluss in der Tasche hat bietet es sich an in den Ferien Praktika oder Studentenjobs anzunehmen, die im Bereich des zukünftigen Berufswunsches liegen. So kann man erste Erfahrungen in dem Berufszweig vorweisen und zusätzlich etwas Geld verdienen. Praktika lohnen sich, auch wenn man dafür nicht immer ein Gehalt bekommt. Denn ein Praktikum in einem Unternehmen kann auch ein Türöffner für eine feste Stelle sein oder wertvolle Kontakte in der Branche herstellen. Für Studenten eignet es sich auch, die Abschlussarbeit in einem Unternehmen zu schreiben. So gibt es gleich einen praktischen Bezug und eine Vergütung von der Firma. Wer es Leid ist, sich durch Unmengen von Stellenausschreibungen zu suchen, kann es auch mit Initiativbewerbungen probieren. Der Vorteil dabei ist, dass man unter einer Vielzahl von Bewerbern auffällt und in der initiativen Bewerbung optimal seine Stärken und sein Können in Szene setzen kann. Auch seine Beziehungen spielen zu lassen kann manchmal wahre Wunder wirken: Kennt man bereits Mitarbeiter – oder im besten Fall sogar den Chef eines Unternehmens, hat man schnell einen Fuß in der Tür und sticht unter vielen Bewerbern heraus. Auch die Möglichkeit der Leiharbeit kann man als Berufseinsteiger erwägen. So kann man in verschiedenen Unternehmen Erfahrungen sammeln und »reinschnuppern«. Ist man auf Zeit in einer Firma angestellt und zeigt, was man kann, stehen zudem die Chancen sehr gut, auch langfristig übernommen zu werden. Egal wie man seinen neuen Job findet, am wichtigsten ist es, auch nach Absagen nicht aufzugeben!