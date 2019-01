Karrierestart bei der ältesten Genossenschaftsbank weltweit - Volksband Hohenloge eG

× Erweitern Volksbank Hohenlohe

Seit Jahren bietet die Volksbank Hohenlohe eG tolle Ausbildungsmöglichkeiten – beste Voraussetzungen für einen gelungenen Start ins Berufsleben. Bereits ab dem ersten Ausbildungstag steht dabei die persönliche Entwicklung des Auszubildenden in hoher Qualität im Vordergrund. Dies führt dazu, dass die Volksbank – Auszubildenden regelmäßig überdurchschnittlich gute Abschlussergebnisse erzielen.Beginnend mit einer gemeinsamen Einführungswoche mit Ausbildungsleiter Daniel Holzinger starten die angehenden Banker ins Berufsleben. Der Schwerpunkt während der folgenden Lehrzeit ist natürlich die praktische Ausbildung.

Der kompetente und freundliche Umgang mit den Mitgliedern und Kunden der Bank will geübt sein. Für die Volksbank Hohenlohe eG stehen schließlich die Mitglieder und Kunden im Vordergrund. Ein selbstständiges Azubi - Projekt leitet die Auszubildenden an, in Eigenregie ein eigenes Themengebiet zu bearbeiten und sich zusätzliche Fähigkeiten anzueignen. Aber auch eine praxisnahe Theorie in den Berufsschulen in Crailsheim oder Öhringen, sowie Lehrgespräche unter Anleitung von erfahrenen Praktikern in den Räumen der Bank sind Bestandteil der Ausbildung.

Viel Abwechslung ist somit in den Ausbildungsjahren geboten. Die Praxis im Bankalltag zeigt: Die Nachwuchsbanker arbeiten während und nach ihrer Ausbildung nicht nur mit Geld, sondern in erster Linie mit und für Menschen. Die Ausbildung ist dabei ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Berufsleben, aber noch lange nicht das Ende. Denn nach der Ausbildung können die Jungbanker durchstarten, sich weiterentwickeln und gemeinsam mit der Volksbank Hohenlohe eG erfolgreich sein.

