Karrieretag Stuttgart: Der direkte Weg zum neuen Job (11.11.26)

Am Mittwoch, 11. November 2026, öffnet der Karrieretag Stuttgart unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper wieder seine Tore. Die Jobmesse in der Liederhalle bringt Jobsuchende und attraktive Arbeitgeber aus der Region direkt zusammen. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei.

Ob beruflicher Neustart, nächster Karriereschritt oder einfach die Suche nach neuen Perspektiven: Der Karrieretag richtet sich an Fach- und Führungskräfte ebenso wie an Studierende, Absolventen, Young Professionals, Quer- und Wiedereinsteiger. Als Teil einer der größten Jobmesse-Reihen Deutschlands mit 40 Veranstaltungen im Jahr 2026 bietet das Format die Gelegenheit, Arbeitgeber persönlich kennenzulernen und sich unkompliziert über konkrete Einstiegsmöglichkeiten zu informieren.

Zu den Ausstellern in Stuttgart zählen unter anderem der Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. Region Stuttgart und Region Schwäbisch Hall, BayWa r.e. Solar Trade, Brunel, die Bundesagentur für Arbeit, Education Partners, Habila, die Landeshauptstadt Stuttgart, die Stuttgarter Straßenbahnen oder Tesla Automation. Sie präsentieren aktuelle Stellenangebote, Einstiegsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven und stehen den Besuchern für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Mehr als eine Jobmesse: Kostenfreies Karriereprogramm

Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches und ebenfalls kostenfreies Rahmenprogramm. Coachings, Workshops und Fachvorträge liefern praktische Impulse für die berufliche Weiterentwicklung. Beim Bewerbungs-Check erhalten Besucher zudem individuelles Feedback zu ihren mitgebrachten Bewerbungsunterlagen. Damit bietet der Karrieretag auch all jenen einen Mehrwert, die sich zunächst orientieren, ihre Bewerbungsstrategie verbessern oder neue Karrierewege kennenlernen möchten.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Karrieretag in Stuttgart wieder so viele Unternehmen und Jobsuchende aus der Region persönlich zusammenzubringen. Gerade der unkomplizierte direkte Kontakt macht den besonderen Reiz unserer Veranstaltungen aus: Man kommt miteinander ins Gespräch, entdeckt neue Möglichkeiten und kann manchmal schon vor Ort den entscheidenden Schritt zum neuen Job machen“, erklären die Veranstalterinnen Daniela Luesgens und Saskia Thurm.

Der Karrieretag Stuttgart findet am Mittwoch, 11. November 2026, von 10 bis 17 Uhr in der Liederhalle, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart, statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Gratis-Tickets gibt es auf der offiziellen Messe-Website.