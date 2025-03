Katholisches Verwaltungszentrum Aalen: #gehaltvoll

Das Engagement katholischer Kirchengemeinden im Bereich Kinderbetreuung und Erziehung hat eine lange Tradition. Dennoch ist die Ausbildung in einer der 43 katholischen Kitas in der Region weder altmodisch, langweilig oder schlecht bezahlt. Ganz im Gegenteil: Katholische Kitas sind immer vorn dabei – zum Beispiel mit der Etablierung der ersten Kinder- und Familienzentren sind die katholischen Kitas hier Vorreiter in der Region.

Der Beruf Erzieher:in ist zukunftsorientiert. Die Branche boomt und ist krisensicher. Auch ohne Studium gibt es tolle Aufstiegsmöglichkeiten, z.B. als Kita-Leitung. Auch das Gehalt kann sich sehen lassen: Es liegt während der PIA-Ausbildung bei etwa 1.340 bis 1.500 Euro im Monat. Im Anerkennungspraktikum bei etwa 1.800 € im Monat. Und das Einstiegsgehalt nach beendeter Berufsausbildung liegt für Erzieher:innen bei 3.650 bis 4.500 Euro. Entsprechend der Ausbildungskonzeption bekommen Azubis eine qualifizierte Anleitung von ausgebildeten Mentor:innen, auch der intensive Austausch unter den Azubis wird gefördert. Katholische Teams geben Halt, ein respektvoller Umgang ist selbstverständlich. Katholische Träger bilden überdurchschnittlich viel aus. Und die Ausbildung ist sinnvoll: Christliche Werte sind ein wesentlicher Bestandteil im Umgang miteinander und im Umgang mit den Kindern. Das Zusammenspiel von den Kitas, der Kirchengemeinde und dem Verwaltungszentrum hat positive Auswirkung auf die Ausbildung. Die Auszubildenden erhalten eine qualifizierte und kompetente Begleitung. Hier wird man sinnvoll ausgebildet und die Ausbildung ist ein sinnvoller Beitrag zur Bildung einer Gesellschaft mit Zukunft. Die 43 Kitas des Katholischen Verwaltungszentrums Aalen finden sich in: Aalen (10), Wasser-alfingen (3), Hofen, Dewangen, Essingen, Fachsenfeld, Neresheim, Oberkochen, Ebnat (2), Unterkochen (2), Waldhausen, Abtsgmünd, Heuchingen, Bartholomä, Böbingen, Lautern, Heubach (2), Mögglingen (2), Elchingen und Kösingen.

Katholisches Verwaltungszentrum Aalen

Eugen-Hafner-Straße 1 · 73431 Aalen

Ansprechpartnerin: Fachbereichsleitung Kindergarten Frau Claudia Fröhlich

Telefon: 07361 5258-13 · cfroehlich@kvz.drs.de

jobs.drs.de