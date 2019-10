Keine Lust auf Standard - Ungewöhnliche Berufe

KfZ-Mechatroniker, Verkäufer, Erzieherin oder Arzthelferin: Das sind die klassischen Berufe, die einem in den Sinn kommen, wenn es um eine Ausbildung geht. Wer auf der Suche nach einem eher ungewöhnlichen Job ist, wird sicher fündig. Vom professionellen Ansteher über Glückskeksautor bis hin zum Sonnencreme-Butler: Zumindest der Spaßfaktor ist bei der Recherche im Netz garantiert. Doch darunter finden sich tatsächlich viele spannende Berufe, die sichere Zukunftsperspektiven bieten.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Ausbildung zum Drahtzieher? Beim Drahtzieher handelt es sich nicht etwa um einen kriminellen Übeltäter, der die Strippen zieht, sondern tatsächlich um einen anerkannten Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert zwei Jahre und beinhaltet die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten rund im die Herstellung von Dräh­ten und Kabeln, die in unserem Alltag und in der Industrie zum Einsatz kommen. Zu seltenen Berufen gehört auch der Okularist (oder umgangssprachlich »Glasaugenmacher«). Derzeit gibt es in Deutschland etwa 60 Okularisten, die Augenprothesen herstellen. Die Ausbildung dauert ganze sechs Jahre und beinhaltet die Vermittlung von medizinischen Kenntnissen, handwerklichen Fertigkeiten, Beratung von Patienten und den richtigen Umgang mit Kunden. Wer sprichwörtlich hoch hinaus möchte, sollte sich den Beruf des Industriekletterers näher anschauen. Sie führen in großen Höhen - wie etwa an Fassen, Windkraftanlagen oder Brücken - unterschiedliche Montage-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch. Dem Beruf des Industriekletterers geht in der Regel eine Ausbildung zum Gebäudereiniger, Techniker oder Handwerker voraus. In der Weiterbildung zum Industriekletterer werden spezielle Klettertechniken und wichtige Detals zum Arbeitsschutz vermittelt. Für Spannung und Nervenkitzel sorgt auch der Beruf des Sprengmeisters. Sie planen und beaufsichtigen gezielte Sprengungen, wie etwa von alten Gebäuden oder von Steinbrüchen bei Rohstoff-Abbau. Darüber hinaus sind Sprengmeister in der Munitionsindustrie tätig oder kommen bei Entschärfung von Sprengmaterial zum Einsatz. Wer als Sprengmeister arbeiten möchte, muss ein gutes mathematisches Verständnis mitbringen und sehr gute Kenntnisse in den Fächern Chemie und Physik vorweisen können. Wem diese Berufe nicht spektakulär genug sind: Das Internet liefert viele weitere Inspirationen zu ungewöhnliche Berufen, wie etwa dem Shout-Coach für Heavy-Metal-Sänger, Schlussmacher für gescheiterte Beziehungen oder Warm-Upper bei einer TV-Sendung.