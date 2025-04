Keppler-Stiftung AUSBILDUNG ZUR PFLEGEFACHKRAFT

Seit Januar 2020 gibt es die ­generalistische Pflegeausbildung, sie hat die Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie ­Gesundheits- und ­Kinderkrankenpflege ­zusammengeführt.

Der einheitlich geregelte Berufsabschluss als »Pflegefachfrau/Pflegefachmann« ist EUweit anerkannt und kostenlos. Durch die Reform sollen auf Grundlage des pflegewissenschaftlichen Fortschritts »übergreifende pflegerische Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen und allen Versorgungsbereichen vermittelt werden«, formuliert das Bundesministerium für Gesundheit.

Jährlich starten ca. 40 Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlichster Herkunft die Ausbildung bei der Keppler-Stiftung. Die Arbeit in den Einrichtungen ist vor allem Beziehungsgestaltung und Begegnungen mit Menschen. Bei der Entwicklung des Ausbildungskonzeptes legt die Keppler-Stiftung besonderen Wert auf gute Ausbildungsbedingungen und die Achtung des besonderen Status der Auszubildenden. Als Pflegefachkraft bei der Keppler-Stiftung hat man den ganzen Menschen im Blick: Geist, Seele und Körper. Zu ihm gehören seine Biografie, Wertvorstellungen, Kompetenzen, Gewohnheiten, Sitten und Gebräuche sowie seine individuellen Bedürfnisse. Diese Werte bilden auch die Grundlage in der Ausbildung, um die Selbständigkeit, Selbstbestimmtheit sowie Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Menschen mit Unterstützungsbedarf zu fördern und zu erhalten. Die Stiftung pflegt und betreut »personzentriert«. Nach der dreijährigen, dualen Ausbildung zur Pflegefachkraft stehen viele Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Die Stiftung legt großen Wert darauf, ihre Auszubildenden gut zu begleiten und möchte Absolventinnen und Absolventen für diesen sinnvollen und erfüllenden Beruf in der Altenhilfe gewinnen.

