Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH: Zukunft formen

Knipping ist Experte für Kunststofftechnik und Partner für alle namhaften deutschen Automobilhersteller wie Audi, VW, BMW, Porsche, Daimler und auch Skoda und Seat. Seine Teile findet man im Innenraum, im Motor und im Kofferraum. Der Audi A7 oder auch der Q5 - egal ob Verbrenner oder Elektro - würden ohne Teile von Knipping nicht vom Band laufen können. Es arbeiten 320 Mitarbeiter am Standort Leingarten und etwa 100 in Talheim - das Unternehmen fertigt im Drei-Schicht-Betrieb, das bedeutet, seine Maschinen laufen Tag und Nacht. Am Tag werden über 4 Mio. Teile gefertigt! Im Betrieb gibt es eine Entwicklung, Konstruktion und einen eigenen Werkzeugbau. Knipping ist also bei der Entstehung eines neuen Produktes zusammen mit seinen Kunden in einem Boot. Das ist sehr wichtig, damit das Teil später in der Produktion keine Probleme bereitet. Jedes schlechte Teil kostet unnötig viel Geld und belastet durch die Entsorgung die Umwelt. Die Firma Knipping ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Gummersbach. Innerhalb der Firmengruppe sind über 950 Mitarbeiter beschäftigt. Die weiteren Standorte sind in Ottendorf/Dresden, Leingarten und Talheim im Inland sowie Mexiko und Ungarn im Ausland.

Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH

Dieselstraße 27 · 74211 Leingarten

Tel. 07131-4063-0 · www.knipping.de