Kolping Bildung: Aufnahmeprüfung am Berufskolleg Grafik-Design (18.7.26)

In einer historischen Stadtvilla im Zentrum Heilbronns begleitet die Schule für Gestaltung der Kolping Bildung junge Menschen auf ihrem Weg in kreative Berufe. Der Unterricht verbindet analoge Grundlagen mit digitalen Prozessen und vermittelt ein bewusstes Verständnis für aktuelle Entwicklungen wie den Einsatz von KI in der Gestaltung. In professionell ausgestatteten Räumen und mit aktueller Hard- und Software erwerben die Schülerinnen und Schüler praxisnahe Kompetenzen in unterschiedlichen gestalterischen Bereichen.

Für den Ausbildungsgang BK Grafik-Design kann man sich ab sofort zur Aufnahmeprüfung anmelden. Diese findet am Samstag, 18. Juli statt. In der Aufnahmeprüfung sollen die Bewerber ihre Fähigkeiten und Begabung für eine Ausbildung am Berufskolleg für Grafik-Design nachweisen. Bewertungsgrundlage sind die Bewerbungsmappe und zwei Prüfungsarbeiten – eine zeichnerische Aufgabe und eine gestalterische Aufgabe, die in der Aufnahmeprüfung in einer Gesamtarbeitszeit von 200 Minuten anzufertigen sind. Die Mappe stellt man dabei einem Gremium der Schule für Gestaltung bei der Aufnahmeprüfung persönlich vor. Der Bewerber bringt zur Aufnahmeprüfung seine Mappe mit, die er in einem persönlichen Gespräch erläutert. Die Bewerbungsmappe soll 10 bis 15 selbstgefertigte Arbeiten enthalten.

Der Ausbildungsgang BK Grafik-Design an dem Berufskolleg Grafik-Design der Kolping Bildung geht über 3 Jahre Vollzeitunterricht. Abgeschlossen wird BK Grafik-Design der Fachhochschulreife als staatlich geprüfte/-r Grafik-Designer/-in.

Aufnahmeprüfung am Berufskolleg Grafik-Design

Sa. 18. Juli, Schule für Gestaltung | Kolping Bildung Heilbronn-Franken gGmbH

Bahnhofstraße 11, 74072 Heilbronn, www.sfg-hn.de