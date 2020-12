Komm.ONE – »IF YOU ARE THE ONE!«

Komm.ONE ist die IT-Dienstleisterin für Kommunen in Baden-Württemberg, die ihre Kunden auf dem Weg in die digitale Zukunft begleitet. Die Komm.ONE beschafft, entwickelt und betreibt für ihre Kunden Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung und erbringt unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen. Flächendeckend und rund um die Uhr. An sieben Standorten in ganz Baden-Württemberg, mit über 1.600 Mitarbeitenden.

Als führende kommunale IT-Dienstleisterin bietet die Komm.ONE Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der kommunalen, öffentlichen Hand z.B. Ausstellen von Führerscheinen, Reisepässen oder Gebührenbescheiden und begleitet ihre Kunden so sicher durch die Digitalisierung –und durch das ganze Leben. Denn durch ihre Sofwarelösungen, die Komm.ONE den Kommunen in Baden-Württemberg zur Verfügung stellen, wird der Arbeitsalltag der Ansprechpartner im Rathaus vereinfacht. Wenn zum Beispiel einen Führerschein oder Personalausweis beantragt wird, werden die Daten mit der Komm.ONE-Software an die zuständige Stelle weitergeleitet und können dort schnell und sicher verarbeitetet werden. Das Ergebnis? Man hält seinen Führerschein oder Personalausweis innerhalb kürzester Zeit in den Händen.

Komm.ONE setzt auf Teamgeist. Das Team steht im Vordergrund, was durch viele gemeinsame und standortübergreifende Aktivitäten zum Ausdruck kommt. Praxisorientierte Maßnahmen tragen dazu bei, dass die Studierenden und Auszubildenden den Anforderungen des Arbeitslebens gewachsen sind. Komm.ONE engagiert sich sehr dafür, ihren Auszubildenden und Studierenden die IT-Systemwelt und die dazugehörigen Geschäftsprozesse zu vermitteln. Von Anfang an arbeiten die Auszubildenden und Studierenden aktiv und mit einem hohen Maß an Selbständigkeit. Die Mitarbeit in verschiedenen Bereichen sowie die intensive Projekt- und Teamarbeit inmitten einer zukunftsorientierten IT-Landschaft gestalten sich spannend und lehrreich zugleich. In einem angenehmen Arbeitsklima wird gemeinsam an optimalen IT-Lösungen für die Kunden gearbeitet. Individuelle Lernangebote, Einführungsveranstaltungen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten ein gutes Sprungbrett in die berufliche Zukunft.

