Krisensichere Berufe mit Sinn: Ausbildung bei USS|impuls

× Erweitern USS

Immer mehr junge Menschen wünschen sich einen Beruf, der nicht nur gute Karriereperspektiven bietet, sondern vor allem auch sinnstiftend ist. Eine ideale Kombination aus beidem bieten die Berufe Erzieher/-in und Altenpfleger/-in: Beide Berufe eröffnen nach der Ausbildung zahlreiche Aufstiegsmöglichkeiten und basieren auf viel sozialer Interaktion gepaart mit dem schönen Gefühl, mit der täglichen Arbeit etwas Gutes zu tun.

In Heilbronn führt einer der Wege zu diesen beiden Traumberufen über die Pflegakademie und Sozialakademie, beides Berufsfachschulen des gemeinnützigen Bildungsträgers USS|impuls gGmbH. Der Grundstein für die Unternehmensgruppe wurde 1979 mit der USS GmbH als Unterrichtsstudio Sinsheim gelegt. Während in der Anfangszeit vor allem Fortbildungen zum Umgang mit modernen Kommunikationstechnologien das Angebot bestimmten, wurde die Produktpalette in den Folgejahren immer mehr erweitert. Anfang des neuen Jahrtausends wurden zwei weitere Unternehmen gegründet: die USS|personal GmbH und die USS|impuls gGmbH. Gemeinsam mit der USS GmbH bilden sie die Unternehmensgruppe USS.

Die Ausbildung zum Erzieher beziehungsweise zur Erzieherin an der Sozialakadmie dauert insgesamt knapp vier Jahre. Im ersten Jahr wird das Berufskolleg für Sozialpädagogik absolviert, wobei an zwei Tagen in der Woche grundlegende praktische Erfahrungen in einer Kindertageseinrichtung gesammelt werden. Es folgt die zweijährige Berufsausbildung. Hier eignen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur alle für den Erzieher-Beruf entscheidenden Kompetenzen an, sondern können auch durch Zusatzunterricht sowie eine Zusatzprüfung die Fachhochschulreife erwerben. Nach der schulischen Ausbildung folgt schließlich das einjährige Berufspraktikum. Die Ausbildung zu topqualifizierten Altenpflegerinnen und –pflegern an der Pflegeakademie dauert drei Jahre.

Angehende Altenpfleger/-innen absolvieren 2100 Unterrichtsstunden an der Berufsfachschule der USS|impuls gGmbH und eignen sich in weiteren 2500 Stunden praktisches Wissen in Pflegeeinrichtungen an.

Das nötige praktische Knowhow erlernen die Schülerinnen und Schüler während regelmäßiger Praxisphasen in kooperierenden Einrichtungen der Kinderbetreuung bzw. Altenpflege. Über die gesamte Ausbildungszeit hinweg werden die Schüler/-innen und Umschüler/-innen dabei intensiv von den Lehrkräften und Mitarbeiter/innen der USS|impuls Berufsfachschulen betreut und begleitet.

Die Berufsfachschule am Sülmertor BaS stellt eine wichtige Brücke beim Übergang zwischen Schule und Beruf dar. Durch verschiedene schulische Angebote unterstützt die BaS junge Menschen dabei, eine nachhaltige Perspektive für den Eintritt in das Berufsleben zu entwickeln und umzusetzen. Unsere Angebote orientieren sich an den Interessen junger Menschen und berücksichtigen die individuellen Fähigkeiten. Die Berufsfachschule am Sülmertor ist eine Schule in freier Trägerschaft, die keine Schulgebühren erhebt. Weitere Informationen auf www.bas-hn.de. she

USS|impuls, Etzelstraße 34, 740746 Heilbronn, Fon: 07131 15533-0

www.sozialakadademie-uss.de

www.pflegeakademie-uss.de