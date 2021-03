KW automotive sucht Fachkräfte

In der Region Limpurger Land zählt der Fahrwerkhersteller zu den Top-Arbeitgebern. Von den 450 Angestellten weltweit sind etwa 330 am Stammsitz in Fichtenberg tätig.

Für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk zu entwickeln und auftragsbezogen zu fertigen ist eine der vielen Stärken des inhabergeführten Unternehmens KW automotive aus dem schwäbischen Fichtenberg. Aktuell investiert der Fahrwerkhersteller stark in seinen Hauptsitz und ist durch seine erweiterten Produktionskapazitäten weiterhin auf Wachstumskurs. So fertigt KW mit einer Tiefe von nahezu 95 Prozent in seinem modernen Maschinenpark mit Fünf-Achsbearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, Laserschneid- und Laserschweißanlagen sowie Abkantmaschinen die verschiedensten Fahrwerkprodukte für den Aftermarket direkt vor Ort. Für verschiedene gewerbliche Berufe wie Mechaniker in der Entwicklungswerkstatt, Mitarbeiter im Bereich Qualitätssicherung für die mechanische Fertigung und viele weitere hat der Fahrwerkhersteller verschiedene Vakanzen offen.

KW automotive GmbH, Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, Fon: 07971 96300, www.kwsuspensions.de/unternehmen/karriere