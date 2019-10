Seit 2010 setzt sich die Landesinitiative »Frauen in MINT-Berufen« dafür ein, dass mehr Mädchen sich für Berufe rund um die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entscheiden.

Die Landesinitiative wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg sowie vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst umgesetzt. Zum Bündnis »Frauen in MINT-Berufen«, das im Juli 2011 ins Leben gerufen wurde, gehören mittlerweile über 54 Partnerorganisationen: Gewerkschaften, Arbeitsagenturen, Hochschulen, Arbeitgeberverbände und weitere Kooperationspartner. Um die technische Begabung von Mädchen besser erschließen und fördern zu können, werden Strategien und Maßnahmen enwickelt, die sich an unterschiedlichen Bildungsstufen und Lebensphasen der Mädchen und Frauen orientieren. Die Landesinitiaitve »Frauen in MINT-Berufen« möchte nicht nur die Attraktivität der MINT-Berufe für Frauen steigern, sondern auch Wiedereinstiegschancen ermöglichen und Karrierechancen erhöhen.