Lehleiter Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung

Welche Berufsschule besuche ich? Die theoretische Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten erfolgt an der Gustav-von-Schmoller-Schule in Heilbronn. Die Theoriephasen im dualen Studium werden an der DHBW Mosbach absolviert.

Brauche ich einen bestimmten Notenschnitt? Die Noten sind für uns nur ein kleiner Teil der Bewerberauswahl. Der Besuch einer Wirtschaftsschule oder eines Wirtschaftsgymnasiums ist von Vorteil, ist aber kein muss. Viel wichtiger sind Persönlichkeit, Einstellung und der Wille, sich weiterzuentwickeln.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter? Nach der Ausbildung stehen dir viele Möglichkeiten offen, dich weiterzubilden und zu spezialisieren. Du kannst deine Fachkenntnisse vertiefen in dem du dich in Bereichen wie »Lohn und Gehalt«, »Digitalisierung und IT-Prozesse« oder als Steuerfachwirt/in weiterqualifizierst.

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