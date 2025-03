Lehleiter Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung: Ausbildung bei Lehleiter – Interview

Welche Berufsschule besuche ich?

Die theoretische Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten erfolgt an der Gustav-von-Schmoller-Schule in Heilbronn. Wenn du ein duales Studium anstrebst, kannst du die Theoriephase an der DHBW Mosbach absolvieren.

Wie sieht es mit Weiterbildungen aus?

Fort- und Weiterbildungen sind ein wichtiger Teil unserer Philosophie. Daher werden Einführungskurse, zum Beispiel in Stuttgart, sowie spezialisierte Fortbildungen (etwa von der Steuerberaterkammer) vom Betrieb angeboten. Zudem bieten wird die Möglichkeit, über Online-Lernvideos und monatliche Inhouse-Schulungen deine Fachkenntnisse zu erweitern.

Brauche ich einen bestimmten Notenschnitt?

Die Noten sind für uns nur ein kleiner Teil der Bewerberauswahl. Es muss keine 1 in Mathematik oder der Besuch einer Wirtschaftsschule oder eines Wirtschaftsgymnasiums sein. Viel wichtiger sind Persönlichkeit, Einstellung und der Wille, sich weiterzuentwickeln.

Sind Vorkenntnisse erforderlich?

Vorkenntnisse sind sicherlich hilfreich, aber kein Muss. Sowohl in der Ausbildung als auch im Studium beginnen wir mit den Grundlagen und bauen darauf auf. Der Einstieg wird dir somit leichtfallen – unabhängig davon, wie viel du vorher bereits gewusst hast.

Wie geht es nach der Ausbildung weiter?

Nach der Ausbildung stehen dir viele Möglichkeiten offen. Du kannst ein Duales Studium beginnen, deine Fachkenntnisse vertiefen oder dich in Bereichen wie »Lohn und Gehalt«, »Rechnungswesen und Controlling« oder »Digitalisierung und IT-Prozesse« weiterqualifizieren. Auch die Ausbildung zum/zur Steuerfachwirt(in) nach einer Praxiszeit ist eine ausgezeichnete Option deine berufliche Karriere weiterzuentwickeln.

Lehleiter + Partner AG

Weinstraße 35 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132-9680 · www.lehleiter.de