Leibbrand: Der Komplettdienstleister im Handwerk

Das Traditionsunternehmen Leibbrand bietet auch im neuen Ausbildungsjahr wieder ein breites Spektrum an Berufen mit Zukunft an. Neben der klassischen Ausbildung können Bewerber auch ein duales BWL-Handwerk Studium beginnen.

Leibbrand existiert seit 1923 und hat sich von einem reinen Malerbetrieb zu einem Komplettdienstleister im Handwerk entwickelt. Mit über 90 Beschäftigten inklusive Meistern und Auszubildenden bietet die Firma Produkte und Leistungen rund um Maler-, Gipser-, Raumausstattungs- und Schreinerarbeiten sowie Beratung und Durchführung in den Bereichen Brandschutz, Balkon- und Betonsanierung, Bodenbeschichtung, Wärmedämmung, Denkmalsanierung, Akustik und Innenausbau an. Projekte führen die Mitarbeiter in Schorndorf und im Umkreis bis zu 50 Kilometern aus.Die Firma hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus Freude am Handwerk, stets Schönes zu erschaffen und die Auftraggeber mit den ausgeführten Tätigkeiten vollstens zufriedenzustellen.

Neben den gängigen Aufgaben wie Streichen, Verputzen, Sanieren und Verlegen von diversen Bodenbelägen gehören auch kreatives Denken, Interesse am Umgang mit neuen Techniken, Flexibilität und ein freundliches Auftreten gegenüber den Auftraggebern und Kollegen zum Arbeitsalltag. Bei Leibbrand wird der Grundstein für einen soliden Einstieg ins Berufsleben gelegt, mit dem auch aktuelle Krisen gemeistert werden können.

Für folgende Berufe mit Zukunft bietet Leibbrand offene Ausbildungsstellen für 2021 an: Maler*in und Lackierer*in, Stuckateur*in, Raumausstatter*in, Schreiner*in, Ausbau-Manager*in oder das duale Studium BWL-Handwerk (in Kooperation mit der Dualen Hochschule Stuttgart).

Leibbrand

Tel: 07181-920150 · info@leibbrand.de

www.leibbrand.de