Leonhard Weiss: Mit einem Top-Ausbildungsbetrieb in die berufliche Zukunft starten

Zum fünften Jahr in Folge durfte sich LEONHARD WEISS 2020 laut einer Studie von Focus Money zu »Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben« zählen.

Das Familienunternehmen hat für Auszubildende unterschiedlichster Sparten einiges zu bieten und sucht auch in diesem Jahr wieder motivierte Bewerber.

20 verschiedene Ausbildungsberufe und 7 duale Studiengänge bietet das Bauunternehmen mit den Hauptsitzen in Satteldorf und Göppingen an – ein breites Spektrum an Möglichkeiten.

LEONHARD WEISS investiert viel, um die mehrjährige Ausbildungszeit so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Viele Zusammenkünfte – vorerst natürlich online – stehen auf dem Plan, um die Azubis über das Familienunternehmen zu informieren und sie auch untereinander zu vernetzen. Während der Ausbildung wird auch die Möglichkeit geboten, an sozialen Projekten mitzuarbeiten. Diese Aktion findet regen Zuspruch und fördert die Teamfähigkeit, die eine zentrale Rolle in der Kultur des Bauunternehmens spielt. Auszubildende des Abschlussjahrganges werden in feierlichem Rahmen freigesprochen und den drei Besten des Jahrgangs wird der Schlüssel zum begehrten LEONHARD WEISS-Champmobil übergeben.

»Wir geben unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das optimale Rüstzeug bereits in der Ausbildung mit, damit sie sich bestens nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entfalten können. Wir wollen unsere Fach- und Führungskräfte aus den eigenen Reihen gewinnen und daran arbeiten wir vom ersten Tag der Ausbildung an«, so Alexander Weiss, Geschäftsführer Personal und Kommunikation.

Bei LEONHARD WEISS hatte die Corona-Pandemie im Jahr 2020 keinen negativen Einfluss auf die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze. Das Familienunternehmen sucht stets nach neugierigen Schulabgängern, die sich in unterschiedlichen Ausbildungsberufen beweisen möchten. Ob kaufmännisch, technisch oder gewerblich – LEONHARD WEISS bietet ein spannendes Spektrum an Ausbildungsberufen und freut sich immer über neugierige Bewerber.

