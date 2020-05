Ein Lichtblick für Arbeitssuchende: Diese Branchen suchen Personal

Viele fragen sich gerade in dieser aktuellen Zeit, ob es überhaupt Sinn macht, sich für einen neuen Job bzw. bei einem neuen Arbeitgeber zu bewerben. In vielen Branchen hat das Coronavirus für absolute Verwüstung gesorgt. Gerade der Tourismusbereich und Reiseveranstalter sind diejenigen, die sehr stark negativ von der Krise betroffen sind. Während die ganze Welt stillzustehen scheint, gibt es einige Branchen, die gerade jetzt unheimlich viel zu tun haben und mehr denn je auf Personal angewiesen sind.

Noch immer werden Drogerie -und Supermärkte von den Menschen gestürmt und sind voll. Da auch größere Geschäfte immer noch nicht öffnen dürfen, haben sich die Supermärkte auch zu einer Art neuer Treffpunkte entwickelt. Viele Märkte kommen kaum hinterher und benötigen deshalb dringend Personal. Ob es nun die Kasse, das Aufräumen in den Regalen oder die Logistik ist, in all diesen Bereichen besteht Bedarf. Ferner sind auch unzählige Arbeitsstellen als Security zu vergeben, denn besonders größere Läden sind nun davon abhängig, dass die Gesundheits-Standards wie Sicherheitsabstand und Maskenpflicht eingehalten werden.

Sehr betroffen von der Coronakrise ist natürlich auch die Gastronomie. Noch immer ist unklar, wann Restaurants wieder öffnen dürfen. Hier müssen zunächst die behördlichen Anordnungen abgewartet werden. Unterdessen versucht sich die Gastronomie mit Lieferdiensten Abhilfe zu schaffen. Aus diesem Grund werden hier viele Jobs als Auslieferer angeboten.

Die wohl am stärksten betroffene Branche ist das Gesundheitswesen, denn das ist zurzeit nah an einer vollen Auslastung. Hier sind nun auch Arbeitsstellen frei, bei denen keine medizinischen Vorkenntnisse nötig sind. Die Jobs sind allerdings sehr facettenreich, denn es kann gut sein, dass der Arbeitnehmer direkt im Krankenhaus eingesetzt wird oder aber beispielsweise als Apothekenkurier, um Medikamente zu betroffenen Patienten zu fahren. Wer sich für diese Art von Job entscheidet, der wird ebenfalls zum Helfer in dieser schwierigen Zeit, denn er entlastet das Gesundheitssystem.

Darüber hinaus werden bei Corona-Hotlines händeringend Arbeitskräfte benötigt, denn der Virus treibt weiterhin sein Unwesen und die Krise scheint noch nicht durchgestanden zu sein. Diese Hotline-Mitarbeiter sprechen mit besorgten Menschen und versuchen ihnen mit Informationen weiterzuhelfen.

Da das Coronavirus mitunter auch als Beschleuniger der Digitalisierung fungiert, haben nun sehr viele Unternehmen diesbezüglich einen großen Nachholungsbedarf, der sie stark getroffen hat. Demzufolge werden in den Unternehmen immer mehr Digitalisierungsspezialisten gesucht, die dafür zuständig sind, wichtige Prozesse schnellstmöglich auch digital auszubauen und zu übertragen.