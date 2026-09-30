LTI-Youngsters: ­Begeisterung für Metall

LTI-Metalltechnik gehört zu den führenden Unternehmen in Deutschland in den Bereichen Blechbearbeitung und Zerspanung. An vier Produktionsstandorten ­arbeiten über 700 Mitarbeitende auf mehr als 36.600 Quadratmetern ­Produktionsfläche.

Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur. Derzeit begleitet LTI rund 35 Nachwuchstalente in unterschiedlichen Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen. Jährlich beginnen etwa 15 Schulabgänger ihre Karriere bei LTI – in gewerblichen, technischen oder kaufmännischen Fachrichtungen. Um den Auszubildenden praxisnahe Einblicke in alle Unternehmensprozesse zu ermöglichen, wurde ein besonderes Ausbildungskonzept etabliert: die LTI-Youngsters. Innerhalb des Unternehmens führen sie eigenverantwortlich ein eigenes kleines Unternehmen. Dabei bearbeiten sie reale Kundenaufträge komplett selbstständig – von der Produktentwicklung und Fertigung über die Kalkulation bis hin zu Auftragserfassung, Rechnungsstellung und Auslieferung.

Modernste Technik ist bei LTI nicht nur in der Produktion Standard, sondern auch in der Ausbildung. Digitale Berichtshefte und eine Ausbildungs-App begleiten die Auszubildenden während ihrer gesamten Lehrzeit.

LTI-Metalltechnik GmbH

Im Flürlein 25, 74214 Schöntal-Berlichingen

Tel. 07943-8920, www.lti-youngsters.de