Magna PT B.V. & Co. KG: Stark in die Zukunft

Magna ist einer der weltweit größten Zulieferer der Automobilindustrie mit dem Ziel, neue Mobilitätslösungen und Technologien anzubieten, die die Welt verändern. Die Innovationen von Magna Powertrain ermöglichen einen nachhaltigen Ansatz für eine energieeffiziente moderne Mobilität. Bei Magna wird nicht nur ein Teil oder ein Fahrzeug optimiert – man gestaltet die Zukunft der Mobilität mit Technologien, die intelligenter, sauberer, sicherer und leichter sind. Magna PT bildet ca. 50 Nachwuchskräfte in Deutschland aus. Ob Ausbildung oder Studium – hier erhält man die Möglichkeit Fachwissen zu vertiefen, praktische Erfahrungen zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. Als weltweit tätiges Unternehmen bieten sich darüber hinaus Chancen für Auslandseinsätze, damit die interkulturelle Kompetenz und Sprachkenntnisse gestärkt wird. Erfahrene Ausbilder, die ihrem Beruf mit Leidenschaft nachgehen, geben ihr Wissen gerne an die Auszubildenden weiter und unterstützen sie dabei, ihre Ziele zu erreichen. Und der Spaß kommt in der Ausbildung auch nicht zu kurz: Magna organisiert regelmäßig Teamevents und Infoveranstaltungen.

Magna PT B.V. & Co. KG

www.magnacareers.com