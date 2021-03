Media Märkte in der Region Stuttgart: Riesengrosser Service

Moderne Elektronikprodukte sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob Smartphone oder Waschmaschine, Fernseher oder Audiosystem – Tag für Tag leisten die Geräte zuverlässig ihren Dienst. Aber dann, aus heiterem Himmel, passiert es dann doch: nichts tut sich mehr. Und nun? Als Retter in der Not empfehlen sich die Media Märkte in und um Stuttgart. Dort ist alles darauf eingerichtet, im Fall des Falles alles dafür zu tun, dass man so schnell wie möglich wieder Spaß an seinem Gerät hat. Denn die Märkte haben sich erstklassigen Service auf die Fahnen geschrieben – und zwar riesengroß!

Das Ziel der Märkte ist es, in und um Stuttgart als Nummer eins für alle Serviceangelegenheiten rund um technische Produkte wahrgenommen zu werden. Dazu haben die Märkte – neben dem klassischen Liefer- und Montagedienst für neugekaufte Fernseher und Haushaltsgroßgeräte – eine ganze Reihe innovativer Serviceangebote aufgelegt.

Nur keine Panik – die Sofortreparatur für Smartphones:

Smartphone kaputt? Das ist im digitalen Zeitalter für viele Nutzer eine echte Katastrophe. Doch dank der »Smartphone-Sofortreparatur« in den Stuttgarter Media Märkten wird diese schnell abgewendet. Ohne einen Termin vereinbaren zu müssen, kann man das defekte Handy einfach vorbeibringen und bekommt nach einem kurzen Check sofort Bescheid, wie lange die Reparatur dauert und mit welchen Kosten man rechnen muss. Egal ob das Display zerbrochen ist oder der Akku schlapp gemacht hat, meistens ist das Gerät in ein bis zwei Stunden wieder flott. Auch defekte Power Buttons, Lautstärkeregler und Kameramodule können dank eines großen Ersatzteilvorrats für gängige Modelle von Apple, Samsung, Huawei, LG und Sony sofort ersetzt werden.

Der Clou: Alle Reparaturen gibt es zum günstigen Festpreis und mit einem Jahr Garantie. Als autorisierter Apple Service Provider kommen bei der Reparatur von Apple-Produkten sogar Originalersatzteile zum Einsatz.

Spart Zeit und Nerven – die »Technikhilfe für Zuhause«:

Nicht nur, wenn ein Gerät kaputt geht, erweist sich der Service von MediaMarkt als hilfreich – genial ist auch die Unterstützung bei neu gekauften Geräten. Denn Hand aufs Herz: Viele Menschen kommen nicht auf Anhieb mit ihren neuen Produkten zurecht oder haben einfach keine Zeit und Lust, sich stundenlang durch Bedienungsanleitungen zu wälzen. Deshalb gibt es jetzt die persönliche »Technikhilfe für Zuhause«. Ein Anruf unter der kostenfreien Nummer 0800-2200335 genügt und man bestellt einen Experten von der Deutschen Technikberatung (DTB), dem Servicepartner von MediaMarkt, zum Wunschtermin zu sich nach Hause. Dieser kümmert sich dann um Installation und Inbetriebnahme und erklärt ohne Fachchinesisch, wie das Gerät funktioniert. Die Technikhilfe empfiehlt sich vor allem, wenn man ein neues Gerät mit komplexeren Funktionen erworben hat, sei es ein Smart-TV, ein Multiroom-Audiosystem, ein Tablet, ein Computer oder auch eine größere Smart Home-Installation. Der Experte hilft auch beim Aufbau und Anschluss.

Erstklassiger Filmgenuss zu Hause: Die TV-Kalibrierung vom Profi

Blockbuster zu Hause so erleben, wie sie in Hollywood produziert wurden: Dank der Profi-TV-Kalibrierung in den Stuttgarter Media Märkte ist das problemlos und vor allem zu einem guten Preis möglich. Mit der von der Film- und Fernsehindustrie eingesetzten Calman Software wird das neu gekaufte TV-Gerät hinsichtlich Farbtemperatur, Bildhelligkeit oder Kontrast im Markt individuell auf die optimalen Werte justiert – auf Wunsch auch zu Hause.

Damit ist erstklassiger und vor allem realistischer Film- und Seriengenuss garantiert. Alternativ kann man sein TV-Gerät auch Zuhause durch die Deutsche Technikberatung (DTB) kalibrieren lassen. Der Vorteil: Die jeweiligen Lichtverhältnisse vor Ort werden so mit einbezogen. Der Service gilt auch für altere Geräte, die bei MediaMarkt gekauft wurden.

