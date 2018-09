Mehr Mut beim Motivationsschreiben

× Erweitern Foto: arbeitsagentur.de Agentur für Arbeit

Weg vom Einheitsstil einer Bewerbung – hin zu mehr Kreativität! Wie das geht, erfahren alle Interessierten in der Veranstaltungsreihe BiZ & Donna für Frauen am Dienstag, 25. September 2018, von 9:00 – 11:00 Uhr in der Arbeitsagentur Ludwigsburg.

Das Standard-Anschreiben bei einer Bewerbung ist meistens stereotyp und langweilig: „Hiermit bewerbe ich mich...“. Das reißt keinen Personaler vom Hocker und hat kaum Aussicht auf Erfolg. Wie Bewerberinnen und Bewerber mit dem Motivationsschreiben garantiert Aufmerksamkeit erregen und so die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch erheblich steigern, erklärt Hannelore Bostick, seit vielen Jahren im Bewerbungs-Coaching erfolgreich.

Anmeldung bitte unter: Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de, die Veranstaltung ist für die Teilnehmerinnen kostenlos. BiZ & Donna richtet sich (nicht nur) an Frauen aller Alters- und Berufsgruppen, die bereits erwerbstätig sind oder kurz vor dem Berufseinstieg stehen.

Veranstaltungsdaten:

Dienstag, 25. September 2018, 9:00 – 11:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Raum 119, 1. Stock (gegenüber Berufsinformationszentrum)

Stuttgarter Straße 53

71638 Ludwigsburg