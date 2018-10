Mit Förch von Null auf Hundert

× Erweitern Firma Förch

Über 300.000 Kunden in mehr als 50 Ländern, 435 Millionen Euro Umsatz, mehr als 3.000 Mitarbeiter. Seit 50 Jahren eines der führenden Direktvertriebsunternehmen mit 100.000 Werkstatt-, Montage- und Befestigungsartikeln. Auch in Sachen Ausbildung hat Förch so einiges auf Lager.

Mit zahlreichen Ausbildungsberufen im kaufmännischen Bereich, der Logistik und IT sowie verschiedenen Studienrichtungen bietet das Familienunternehmen mit Sitz in Neuenstadt-Kochertürn einen optimalen Start ins Berufsleben. Beste Karrierechancen und spannende Aufgaben einerseits – kurze Entscheidungswege und unkompliziertes Miteinander andererseits: Menschen stehen im Mittelpunkt des Handelns. Dabei bietet Förch als Arbeitgeber Perspektiven eines international erfolgreichen Konzerns in Kombination mit dem besonderen »Spirit« eines mittelständisch geprägten Unternehmens. Neben fachlichem und übergreifendem Wissen sammeln die Berufsstarter erste Praxiserfahrung beim »Training on the Job«. Bei den Einsätzen in allen relevanten Abteilungen dürfen die Azubis vom ersten Tag an Verantwortung für übertragene Aufgaben übernehmen. Als zusätzlichen Motivationsschub gibt es während der Ausbildung immer wieder die Möglichkeit, als Azubi- Mannschaft an spannenden Projekten wie der Gestaltung eines »Walk of Förch History« oder einem »Förch Song« zu arbeiten. Mit dem Patensystem und einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe sind die Azubis dabei von Anfang an in besten Händen und Teil eines starken Teams. Die Ausbildungsleitung ist darüber hinaus vertrauensvoller Begleiter und stellt die Weichen für den Erfolg der Azubi-Mannschaft. In regelmäßigen Feedback- und Entwicklungsgesprächen sowie durch gezielte Schulungsmaßnahmen werden die Stärken und Potentiale eines jeden Einzelnen individuell gefördert.

Neben der fachlichen Entwicklung bietet ein weltweites Netz an Förch Gesellschaften, Partnerberufs- und Hochschulen die Möglichkeit, soziale Kompetenzen durch die Teilnahme an interkulturellen Programmen aufzubauen. Nach dem Motto »Wir bilden aus, um zu übernehmen« erwartet die Berufseinsteiger nach der Ausbildungszeit schließlich exzellente Übernahmechancen in einem spannenden und dynamischen Unternehmensumfeld, das den Fähigkeiten und Interessen bestmöglich entspricht.

Theo Förch GmbH & Co.KG, Theo-Förch-Straße 11-15, 74196 Neuenstadt

Fon: 07139-95-0, www.foerch.de