Die Möglichmacher von Continental

Neben kaufmännischen Ausbildungs- und DH-Studiengängen bietet der Oberflächenspezialist Continental am Standort Weißbach auch technisch interessierten Schulabsolventen eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Hier ist die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker, Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik oder zum Fachlageristen der erste Karriereschritt. Motivierte Azubis können sich von Anfang an beweisen und werden schnell Teil tatkräftiger Teams. Sie denken weiter und haben Lust zu Lernen, um nach der Ausbildung Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzubilden.

Continental fördert die jungen Talente von Anfang an. Während ihrer Ausbildung können sie unter bestimmten Bedingungen die Fachhochschulreife erwerben, nach dem Abschluss können sie sich zum Techniker weiterbilden oder ein duales Studium anschließen.

Der führende Hersteller von Folien und Kunstleder gehört zu den großen Ausbildungsbetrieben im Kochertal. Ausgebildet wird für den eigenen Bedarf, eine Übernahme ist die Regel. Dabei wissen die Azubis am besten, in welchem Team sie sich den weiteren Weg nach der Ausbildung vorstellen können. Denn Mitarbeiter, die einander schätzen und in Teams gut zusammenarbeiten, bilden die Grundlage für reibungslose und effektive Abläufe. So sorgt der Verfahrensmechaniker in der Produktion dafür, dass Folien und Kunstleder perfekt hergestellt werden. Industriemechaniker oder Elektroniker sorgen für den störungsfreien Lauf der Maschinen und sind auch immer wieder dabei, wenn es darum geht, Neuerungen technisch umzusetzen, aber auch Bestehendes und Bewährtes zu erhalten. Der Fachlagerist ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den produzierten Produkten und den Kunden. Er sorgt dafür, dass das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

Wohin der Weg eines Azubis führt, hängt ganz von jedem einzelnen ab. Persönliche Leistung und Engagement legen in der Ausbildung die Basis für eine gute Grund- und Weiterbildung. Dabei werden die technischen Talente umfangreich unterstützt. Schon bei der Wahl des richtigen Ausbildungsberufes beraten die Mitarbeiter der Personalabteilung gerne – Interessenten können direkt anrufen und sich informieren.

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947-81-8784, http://ausbildung.continental-jobs.de