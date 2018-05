Wir bieten engagierten, jungen Leuten ein interessantes Praktikum in unserer Online-Redaktion. Du bekommst Einblicke in die Welt eines Online-Mediums und unterstützt unser Team in seinem Aufgabengebiet.

Du solltest mindestens zwei Monate Zeit sowie Interesse für Online-Themen und Social Media mitbringen. Die Nase hast Du immer im Wind. Zudem solltest Du volljährig sein und einen Führerschein besitzen.

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an personal@moritz.de.