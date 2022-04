müller co-ax GmbH: Exxtremer Start in die Zukunft!

Seit über 60 Jahren gehört die müller co-ax gmbh zu einem der führenden Hersteller in der Ventilindustrie. Als Weltmarktführer bietet sie nicht nur ein breites Produktportfolio, sondern auch zahlreiche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Talent. Begeisterungsfähigkeit. Engagement. Teamgeist. All das und vieles mehr zeichnet das Unternehmen und somit die jungen Berufsstarter bei coax aus. Ein echter Schatz, der die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichert und mit dem coax sehr sorgsam umgeht. Darum hat die fundierte und qualifizierte Ausbildung einen besonders hohen Stellenwert im Unternehmen. Neben zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten bietet coax auch ein Duales Studium »Industrial Management« (BWL-Industrie) in Kooperation mit der DHBW in Mosbach an.

Weitere Informationen und spannende Erfahrungsberichte der Azubis befinden sich auf der Karrierewebsite des Unternehmens unter www.co-ax.com/karriere. Für September 2022 sind noch Ausbildungsstellen frei.

müller co-ax GmbH

Friedrich-Müller-Str. 1 · 74670 Forchtenberg

personal@co-ax.com · www.co-ax.com