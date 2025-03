müller co-ax gmbh: Mit Biss in die Zukunft!

Seit über 60 Jahren prägt die müller co-ax gmbh mit ihrer ausgeprägten Tüftlermentalität und Innovationsfreude die Ventilbranche. Als Weltmarktführer bietet müller coax nicht nur ein breites Produktportfolio, sondern auch zahlreiche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Talent, Begeisterungsfähigkeit, Engagement und Teamgeist – all das zeichnet die Mitarbeiter*innen und insbesondere die Berufseinsteiger bei müller coax aus. Diese Eigenschaften sind der wahre Schatz, der die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens ­sichert. Daher wird großer Wert auf eine fundierte und qualifizierte Ausbildung gelegt. Neben vielfältigen Ausbildungsplätzen bietet müller coax auch das Duale Studium »Industrial Management« in Kooperation mit der DHBW Mosbach an.

Weiter Informationen sind auf der Karriere-Website unter www.co-ax.com zu finden. Für September 2025 sind noch Ausbildungsstellen frei.

