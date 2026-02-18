MuT in Lauda-Königshofen: Talente entdecken, Technik erleben, Zukunft gestalten

Technik ausprobieren, kreativ werden und eigene Stärken entdecken: Der Workshop „MuT – Miteinander unsere Talente entdecken“ richtet sich an Mädchen ab 12 Jahren sowie an Frauen, die ihre Fähigkeiten bewusst wahrnehmen, neue Interessen entwickeln und praxisnahe Einblicke in kreative und technische Tätigkeitsfelder gewinnen möchten. Veranstaltet wird das Angebot von der Futurelabs gGmbH in Kooperation mit der Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.

Nach einer kurzen Einführung zur Reflexion persönlicher Stärken und beruflicher Perspektiven lernen die Teilnehmerinnen unter fachlicher Anleitung moderne Technologien kennen, um selbst aktiv werden. Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen, Neugier zu wecken und neue Möglichkeiten sichtbar zu machen.

Das erwartet die Teilnehmerinnen

Theoretischer Einstieg:

Reflexion über eigene Interessen, Talente und berufliche Chancen.

Praxisstationen zum Ausprobieren:

3D-Druck – Eigene Ideen entwerfen und umsetzen

Plotten – Designs als Sticker oder Textildruck gestalten

Trickfilm-Erstellung – Kreative Konzepte in bewegte Bilder verwandeln

Löten – Elektronik kennenlernen und handwerkliches Geschick testen

Ergänzt wird das Programm durch den Austausch mit Ausbildungsbotschafterinnen und erfahrenen Fachkräften, die aus ihrem Berufsalltag berichten und Fragen rund um Ausbildung, Studium und Karriere beantworten.

Der Workshop bietet Raum für generationenübergreifendes Lernen und berufliche Orientierung, unabhängig davon, ob Mädchen allein teilnehmen oder gemeinsam mit ihrer Mutter als Tandem.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung im Veranstaltungskalender unter:

www.frauundberuf-hnf.com