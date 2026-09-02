Nacht der Ausbildung in Schwäbisch Hal und Crailsheim, 01.10.26

Wie sieht der Arbeitsalltag in einem Unternehmen eigentlich aus? Welche Ausbildung passt zu mir? Und wer könnte solche Fragen besser beantworten als diejenigen, die selbst gerade mitten in ihrer Ausbildung stecken? Bei der Nacht der Ausbildung in Schwäbisch Hall und Crailsheim können Jugendliche genau das herausfinden – direkt vor Ort und im persönlichen Gespräch.

Am Donnerstag, 1. Oktober, öffnen zahlreiche ­Unternehmen in der Region von 16 bis 21 Uhr ihre Türen. Schülerinnen und Schüler, Eltern und alle, die sich mit der beruflichen Zukunft beschäftigen, erhalten dabei die Gelegenheit, unterschiedliche Arbeitgeber und Berufsbilder kennenzulernen. Statt von Messestand zu Messestand geht es dorthin, wo Ausbildung tatsächlich stattfindet: in die Unternehmen. Das Konzept verbindet Berufsorientierung mit echten Einblicken. Vor Ort können die Besucherinnen und Besucher mit Auszubildenden und Verantwortlichen ins Gespräch kommen, ­Fragen stellen und erfahren, was hinter verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen steckt. Bei einigen Unternehmen lässt sich ­sogar direkt ausprobieren, wie bestimmte Tätigkeiten im späteren Berufsalltag aussehen.

Damit an einem Abend mehrere Stationen besucht werden können, verbindet ein kostenloser Shuttle-Service die teilnehmenden Unternehmen. Nach dem »Hop On – Hop Off«-Prinzip lässt sich so eine individuelle Route zusammenstellen.

Organisiert wird die Nacht der Ausbildung von den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken. Ihr Ziel ist es, junge Menschen und Unternehmen frühzeitig zusammenzubringen und berufliche Perspektiven in der Region sichtbar zu machen. Für Jugendliche bietet der Abend damit vor allem eines: Orientierung ohne trockene Theorie. Denn ein persönliches Gespräch, ein Blick hinter die Kulissen und der ­direkte Kontakt zu Azubis können bei der Frage »Was will ich später machen?« manchmal mehr helfen als jede Berufsbroschüre.

Nacht der Ausbildung, Schwäbisch Hall & Crailsheim Do. 1. Oktober 2026, 16 bis 21 Uhr, www.wj-nda.de