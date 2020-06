Neu und modernisiert - Ausbildungsberufe 2020

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft unterliegen einem ständigen Wandel, der sich auch auf die Arbeitswelt auswirkt. Viele Lehrberufe werden daher regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Im Folgenden stellen wir drei Ausbildungsberufe vor, die im Jahr 2020 modernisiert werden.

Um den Wandlungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu begegnen, stehen der Arbeitswelt mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Neue Berufe werden geschaffen oder ein bereits Existierender wird in verschiedene Berufe aufgeteilt.

Bankkaufmann/-frau: Die Banken-Branche ist von der Digitalisierung in hohem Maße beeinflusst: Kunden wie Bankangestellte spüren bereits seit Jahren die wachsende Bedeutung des Online-Bankings. Geschäftsprozesse und Arbeitsformen haben sich durch die digitalen Technologien entscheidend verändert. Die Ausbildungsordnung zum/zur Bankkaufmann/-frau müssen daher neu konzipiert werden. Besonders gefragt ist bei künftigen Auszubildenden die Kommunikationsfähigkeit, da persönliche Gespräche zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Mediengestalter/-in Bild und Ton: Auch die Geräte und Prozesse in der Medienproduktion unterliegen ständigen Aktualisierungen und technischen Neuerungen. Die Ausbildungsinhalte für Mediengestalter/-innen Bild und Ton wurden deshalb an die neuen beruflichen Gegebenheiten angepasst. So wurden die Berufe »Film- und Videoeditor« und »Mediengestalter Bild und Ton« zusammengefasst, sodass sie eine einheitliche Ausbildung im Bereich der technischen Medienproduktion ermöglichen. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr zum »Mediengestalter Bild und Ton« kann man zwischen 18 Wahlqualifikationen wählen, die den Azubi noch präziser auf die zukünftigen Aufgaben in der Medienbranche vorbereiten. Denn wer in Branchen wie Hörfunk-, Film- und Onlineproduktion oder im Marketing tätig sein möchte, muss Fähigkeiten aus beiden Ausbildungen mitbringen.

Laborberufe: Auch in der Chemie- und Pharmaindustrie sind neue Anpassungen notwendig geworden. Neue Ausbildungsordnungen wurden in den drei Laborberufen Biologielaborant, Chemielaborant sowie Lacklaborant geschaffen. Angehende Laborant/-innen sind ab dem 1. August von einer Änderungsverordnung der Ausbildung betroffen. Bei Chemielaboranten gibt es anstatt der bisherigen 28 Wahlqualifikationen künftig 20 von je 13 Wochen Dauer, von denen die Azubis sechs auswählen müssen.