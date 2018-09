Neues Online-Angebot: Kostenloser Studientest führt bis an die Hochschule

× Erweitern Foto: arbeitsagentur.de Agentur für Arbeit

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und das letzte Schuljahr wird wie im Fluge vergehen. Darum ist es genau jetzt noch wichtig, sich Zeit zu nehmen für eine gründliche Berufs- und Studienorientierung.

Dazu bietet die Bundesagentur für Arbeit für alle Studieninteressierte ein neues Online-Angebot zur bundesweiten Studienorientierung: Das Selbsterkundungstool, kurz SET. Das innovative Tool wurde gemeinsam mit erfahrenen Test-Psychologen entwickelt und beruht auf bereits erprobten Verfahren. Dadurch hat das kostenlose Tool eine besonders hohe Qualität und setzt sich somit von anderen, frei verfügbaren Online-Tests ab.

Wie funktioniert das Selbsterkundungstool SET?

SET besteht aus vier Modulen, die unabhängig voneinander absolviert werden können und bis zu 80 Minuten dauern. Abgefragt werden kognitive Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, persönliche Interessen und berufliche Vorlieben. Je mehr Module beendet werden, umso genauer wird die Aussagekraft des Tools. Es gibt aber nach jedem abgeschlossenen Modul bereits ein erstes Ergebnis, das eine grobe Richtung vorgibt.

Die Nutzung des SET funktioniert mit Anmeldung und Passwort. Der Vorteil: Die Nutzerinnen und Nutzer können so bei der Bearbeitung der Testverfahren jederzeit eine Pause einlegen und sie zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Zu allen Studienfeldern zeigt das Tool am Ende der Testverfahren die individuellen Passungen an. Dabei werden die Ergebnisse mit den Anforderungen der Studienfelder verglichen. Zu diesen Studienfeldern können die Nutzerinnen und Nutzer anschließend mit wenigen Klicks passende Studiengänge an Hochschulen finden. Filterfunktionen ermöglichen eine genaue Auswahl sowohl des konkreten Studiengangs als auch der konkreten Hochschule.

Link zum SET und weitere Informationen zum Tool: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/selbsterkundungstool