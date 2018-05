News von equal: Die „neue“ Jobsuche der jungen, digitalen Generation in der Zeitarbeitsbranche

× Erweitern equal Whatsapp

Erinnern Sie sich an Ihre eigene Jobsuche? Die Jobsuche über Print-Stellenanzeigen? Das mühselige Ankreuzen passender Jobangebote? Falls Sie sich daran erinnern – dann wurden Sie mit Sicherheit nicht zur aktuellsten BAP Studie zum Thema Jobsuche befragt. Denn diese Studie zur Lebens- und Arbeitswelt in der Zeitarbeitsbranche zielt allein auf das Verhalten der jungen Generation ab. Der sehr jungen, digitalen Generation. Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) hat die Untersuchung mit dem Titel „Die BAP-Studie – Junge Deutsche“ in Kooperation mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer durchgeführt; sie soll Hinweise darauf geben, was junge Nachwuchstalente in Deutschland motiviert, sich bei einem Arbeitgeber zu bewerben und in einem Unternehmen zu bleiben.

Die Resultate der BAP-Studie zum den Themen Jobsuche und Zeitarbeit:

+ Spaß

Spaß als Motivator: Die stärkste Leistungsmotivation junger Menschen in der Zeitarbeitsbranche sind nicht etwa Ansehen oder Karriere, sondern Spaß und Team-Gefühl. Das Gehalt kommt als Motivator nach der Anerkennung erst an fünfter Stelle. Gemeinsame Werte und Corporate Identity sind also für die Arbeitgeberattraktivität durchaus wichtig.

+ WhatsApp

Der wichtigste Kommunikationskanal für junge Talente der Zeitarbeitsbranche ist der Messenger-Dienst WhatsApp (96 Prozent). Dieses ist für Unternehmen durchaus interessant, da WhatsApp demnächst ja mit der App WhatsApp-Business punkten will.

+ Job-Portale

Gut 71 Prozent der Befragten nutzen Online-Kanäle wie Job-Portale und 53 Prozent Social Media zur Stellensuche.

+ Xing und LinkedIn

Die Karriere-Plattform Xing und LinkedIn werden mit 42 Prozent als Kommunikationsplattformen in der Zeitarbeitsbranche häufig verwendet.

+ Empfehlungen

Mitarbeiterempfehlungen gewinnen weiterhin an Bedeutung – 60 Prozent der jungen Menschen vertrauen den Jobempfehlungen ihres Netzwerks.

- Print

Print ist völlig abgeschlagen. Nur noch 5% aller Stellenanzeigen finden sich auf gedrucktem Papier wieder.

Die BAP-Geschäftsführerin Julia Große-Wilde über die vor Studie: »Mit der Studie wollen wir die Unternehmen unserer Branche dabei unterstützen, junge Nachwuchskräfte besser zu verstehen und ihnen gleichzeitig Wissen an die Hand geben, wie sie Young Professionals finden, für Leistung motivieren und an ihr Unternehmen binden können. Durch Digitalisierung und technischen Fortschritt erfährt das Personalwesen einen starken Wandel und im vielzitierten ‘War for talent’ wird es wichtiger denn je, die Arbeitgebermarke zu stärken und die Aufmerksamkeit der Kandidaten zu gewinnen.«

Die BAP-Studie finden Sie hier.

