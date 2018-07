News von equal: Erneut Top Arbeitgeber 2018

× Erweitern Top Arbeitgeber 2018 equal

Deutschlands führende Frauenzeitschrift freundin und die Bewertungsplattform kununu wählten equal personal in die exklusive und heißbegehrte Liste der familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands.

Entscheidend waren bei der Wahl vor allem die Stimmen der Arbeitnehmer. Sie mussten beurteilen, wie familienfreundlich ihr Unternehmen ist. Homeoffice, Work-Life-Balance, Kinderbetreuung, Rücksicht auf individuelle Lebensumstände – stimmen hier die Voraussetzungen? Werden flexible Arbeitszeitmodelle angeboten? Gibt es Maßnahmen für pflegende Angehörige? Was tut der Arbeitgeber für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Weitere Bewertungskriterien waren: »Vorgesetztenverhalten«, »Arbeitsatmosphäre«, »Gleichberechtigung«, »Karriere/Weiterbildung«, »Gehalt/Sozialleistungen« haben, sowie die Benefits »Kinderbetreuung« und »betriebliche Altersvorsorge«.

Equal personal erreichte bei all diesen Kriterien Top-Werte und darf sich somit auch 2018 über die Auszeichnung als familienfreundlichster Arbeitgeber Deutschlands freuen.

equal personal-Geschäftsführerin und iGZ-Vorstandmitglied Manuela Schwarz: »Ich freue mich sehr darüber dass equal personal zum zweiten Mal in Folge zu den familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland gekürt wurde. Das zeigt, dass wir als attraktiver Arbeitgeber mit der nötigen »Work Life Balance« und attraktiven Arbeitnehmer-Benefits auf dem richtigen Weg sind. Nur so können wir dauerhaft erfolgreich sein.«

Weitere Auszeichnungen für equal personal

Auszeichnung 2017 Top Arbeitgeber

Im Februar 2017 erhielt der 2014 von Geschäftsführerin Manuela Schwarz gegründete Personaldienstleister equal personal von Wirtschaftsminister a.D. Wolfgang Clement die Auszeichnung Top-Arbeitgeber – mit dem Top Job-Siegel für herausragende Arbeitgeberqualitäten.

Auszeichnung Top Job »Fokus Frauen«

Nur einen Monat später, im März 2017, erhielt equal personal ebenfalls vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) die Auszeichnung TOP JOB »Fokus Frauen«. Diese besondere Auszeichnung soll darauf hinweisen, dass bei dem Zeitarbeits-Unternehmen equal personal die Karrierechancen für Frauen besonders hoch sind.

So funktioniert die Top Job-Wahl

Vor der Wahl steht eine umfassende, anspruchsvollen Mitarbeiterbefragung aller Unternehmen und ein HR-Fragebogen. Insgesamt wird in sechs Kategorien bewertet: »Führung & Vision«, »Motivation & Dynamik«, »Kultur & Kommunikation«, »Mitarbeiterentwicklung & -perspektive«, »Familienorientierung & Demografie« sowie »Internes Unternehmertum«. Aber auch Faktoren wie die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Wertschätzung und die soziale Kompetenz der Führungsetage spielen eine Rolle bei der Wahl zum Top-Arbeitgeber.

2017 Die familienfreundlichsten Unternehmen (freundin)

Die Zeitschrift »freundin« und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu haben gefragt: Welches Unternehmen meistert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am besten? Equal personal schaffte auf Anhieb Platz 11 im Ranking der 100 Unternehmen. In die Bewertung flossen unter anderem folgende Faktoren ein: Kinderbetreuung, betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance.equal personal-Geschäftsführerin Manuela Schwarz: »Wenn meine Angestellten wissen, dass mit der Familie alles ok ist, ist die Arbeitsweise konzentrierter und effizienter. Daher liegt es mir als Mutter besonders am Herzen, dass Eltern ihre Aufgaben, egal ob bei equal personal oder als Familie voll ausleben können.«

2016: Beliebtester Arbeitgeber bei Kununu

Bei der Job-Bewertungsplattform Kununu schaffte die Leihfirma equal personal einen Beliebtheitswert, der im Raum Stuttgart für den Sprung auf den verdienten ersten Platz sorgte – noch vor Wirtschaftsgiganten und Global Playern wie Daimler, Porsche und Bosch. Die Top-Bewertungen unterstreichen diese Auszeichnung: »herzlicher und offener Umgang«, »Führungskräfte mitarbeiterorientiert«, der »persönlicher Umgang« wird gelobt.

2016: equal personal wieder unter den Top 5 bei Kununu

In dem Bereich »Bester Arbeitgeber in Baden-Württemberg« konnte equal personal erneut herausragende Werte für sich in Anspruch nehmen – und kam mit einem fantastischen Ergebnis unter die Top 5.

Alle weiteren Infos gibt es bei equalpersonal und JobSelektor.