News von equal: Die 7 besten Tipps, wie Sie Ihr Immunssystem stärken!

Wenn die Temparaturen sinken, ist es meistens schon zu spät. Niesen, Husten, Fieber – die erste Erkältung überrollt viele Arbeitnehmer jedes Jahr erneut ohne erkennbare Vorwarnung. Ursache ist meist ein geschwächtes Immunsystem.

Fakt ist: Ein nicht korrekt funktionierendes Immunsystem macht uns anfällig für eine Vielzahl an Krankheiten. Ein starkes Immunsystem hingegen kann die meisten Krankheiten und Leiden abwehren.

equal personal verrät Ihnen die besten Tipps, wie Sie ganz einfach Ihr Immunsystem stärken und sich so optimal auf die kältere Jahreszeit vorbereiten können.

Wasser

Durch eine ausreichende Wasserzufuhr erreichen Sie, dass Giftstoffe aus dem Körper gespült werden. Daher ist es zwingend erforderlich, dass Sie ausreichend trinken. Aber wie viel ist genug? Als Anhaltspunkt gilt: 1,5 Liter über den ganzen Tag verteilt. Ganz deutlich sagt es Ihnen Ihr Urin: Dieser sollte nur sehr leicht gelb gefärbt sein, ansonsten trinken Sie nicht genug.

Gesunde Ernährung

Unser Immunsystem ist heutzutage immer öfter damit beschäftigt, Chemikalien aus bereits fertigen Lebensmitteln (verarbeiteten Nahrungsmitteln, Fast Food, etc.) unschädlich zu machen und kann so seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen: Nämlich den Körper gegen Krankheitserreger zu verteidigen.

Für den Anfang reduzieren Sie auch den Konsum von Kohlenhydrate in Form von Einfachzucker, wie er zum Beispiel in raffiniertem Zucker (pur, Süssigkeiten, Kuchen, Gebäck, Limonaden, Energy Drinks etc.) vorkommt. Wenn Sie es zusätzlich schaffen, auf die meisten Getreidesorten, einschliesslich Weizen zu verzichten, ist Ihr Immunsystem auf einem tollen Weg zu enormer Stabilität.

Essen Sie bevorzugt Obstsorten mit viel Vitamin C: Zitronen, Orangen, Grape­fruits, Mangos. Gerne auch rote Obstsorten mit Vitamin C und E: Kirschen, Blaubeeren, schwarze und rote Johannis­beeren, Goji­beeren und rote Wein­trauben. Wichtig ist auch der Verzehr von grünem und rotem Gemüse: Brokkoli, Tomaten, Möhren, Salat, Grünkohl, Paprika.

Was viele nicht wissen: Auch Kräuter können bei der Stärkung des Immunsystems Wunder bewirken. Top-Kräuter und Gewürze sind: Knoblauch, Oregano, Thymian, Kurkuma, Kümmel, Ingwer und Zimt.

Schlaf

Schlafen dient nicht nur zur Regenerierung, sondern im Schlaf wird auch der Körper entgiftet. Je mehr Gifte und Abfallprodukte Sie (unbewusst) in sich lagern, desto größer ist die Gefahr, dass Ihr Immunsystem überfordert ist und diese Flut nicht mehr bewältigen kann. Eindringlinge (Viren, Bakterien und Co.) haben dann ein leichtes Spiel, denn das Immunsysten ist ja schon anderweitig beschäftigt.

Gehen Sie daher sicher, dass Sie genügend Schlaf bekommen. Auch hier ist wieder jeder Körper unterschiedlich, aber eine Faustregel besagt: Acht Stunden Schlaf in der Nacht sollten es schon sein.

Luft

Nicht nur am Arbeitsplatz und in der Wohnung ist frische Luft wichtig. Halten Sie sich so oft wie möglich an der frischen Luft auf, auch – oder besser gerade – in der kalten Jahreszeit. Denn der aufgenommene Sauerstoff unterstützt das Immunsystem und hilft ihm, sich auf seine Hauptaufgaben zu konzentrieren.

Verbinden Sie Ihren Spaziergang doch auch mal mit einer schnelleren Laufeinheit, denn wer an der frischen Luft sich sportlich betätigt, tut seinem Immunsystem immer etwas Gutes. Oder nutzen Sie die Wartezeit an der Bushaltestelle, um noch schnell eine Runde um den Block zu laufen.

Unser Tipp: Informieren Sie sich über Atemübungen und wenden Sie diese mehrfach am Tag an! Wir haben alle verlernt “richtig” zu atmen – diese sinnvollen Übungen, von Wechselatmung bis hin zur Bauchatmung, wirken sich positiv auf die Stärkung des Immunsystems aus.

Lachen

Lachen verstärkt die Aktivität der Abwehrzellen Ihres Immunsystems. Lachen Sie daher häufig, auch wenn Ihnen eigentlich gar nicht danach ist. Denn durch Lachen wird automatisch Stress abgebaut und für Probleme sieht man plötzlich passende Lösungen “aufploppen”. Denn Stress und Probleme schwächen das Immunsystem.

Und in diesem Sinne – kennen Sie schon den:

Angestellte: “Chef, darf ich heute früher nach Hause gehen?”

Chef: “Warum?”

“Ich will meinem Mann beim Frühjahrsputz helfen.”

“Kommt gar nicht in Frage!”

“Danke, Chef, ich wusste doch, dass Sie mich nicht im Stich lassen.”

Sport

Machen Sie mehr Sport! Am besten an der frischen Luft, am besten Ausdauersportarten wie Joggen, Schwimmen, Fahrradfahren oder Mannschaftssportarten. Die bessere Durchblutung, der frische Sauerstoff und das Vitamin D lassen Ihr Immunsystem umgehend wieder aufblühen. Tipp: Raffen Sie sich in der Mittagspause zu einem Spaziergang auf! Und lüften Sie regelmäßig Ihre Büroräume.

Weniger Stress

Vermeiden Sie Stress! Chronischer Stress schwächt das Immunsystem, die sonst so aktiven Abwehrzellen ziehen sich immer weiter zurück. Stress muss nicht grundsätzlich beruflicher Natur sein, auch private Umstände können unruhige Zeiten bescheren. Jeder findet Entspannung auf einem anderen Weg. So kann schon das Genießen eines Musik-Albums bei Kerzenschein beruhigend wirken. Viele Betroffene entspannen sich bei langen Spaziergängen in der Natur oder bewältigen Stress-Situationen mit Yoga, Meditation oder leichteren Sportarten.